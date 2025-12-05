64

Golden Spin. Аймоз победил, Леванди – 2-й, Экономидес – 3-й

Французский фигурист Аймоз выиграл турнир Golden Spin.

Французский фигурист Кевин Аймоз победил на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Мужчины

Итоговое положение

1. Кевин Аймоз (Франция) – 239,52

2. Арлет Леванди (Эстония) – 226,88

3. Люк Экономидес (Франция) – 219,60

4. Денис Васильев (Латвия) – 219,57

5. Джейкоб Санчес (США) – 216,59

6. Даниэль Мартынов (США) – 216,34

7. Яри Кесслер (Хорватия) – 214,45

8. Иван Шмуратко (Украина) – 209,07

9. Франсуа Пито (Франция) – 208,73

10. Кори Чирчелли (Италия) – 206,39

11. Георгий Рештенко (Чехия) – 201,27

12. Михаил Селевко (Эстония) – 199,25

Произвольная программа

1. Кевин Аймоз (Франция) – 152,00

2. Арлет Леванди (Эстония) – 151,42

3. Джейкоб Санчес (США) – 141,28

4. Люк Экономидес (Франция) – 140,80

5. Денис Васильев (Латвия) – 140,57

6. Яри Кесслер (Хорватия) – 138,89

7. Кори Чирчелли (Италия) – 135,69

8. Франсуа Пито (Франция) – 135,38

9. Даниэль Мартынов (США) – 132,28

10. Иван Шмуратко (Украина) – 131,71

11. Георгий Рештенко (Чехия) – 129,53

12. Нико Штеффен (Швейцария) – 129,28

Короткая программа

1. Кевин Аймоз (Франция) – 87,52

2. Даниэль Мартынов (США) – 84,06

3. Денис Васильев (Латвия) – 79,00

4. Люк Экономидес (Франция) – 78,80

5. Тамир Куперман (Израиль) – 78,08

6. Иван Шмуратко (Украина) – 77,36

7. Михаил Селевко (Эстония) – 76,45

8. Яри Кесслер (Хорватия) – 75,56

9. Арлет Леванди (Эстония) – 75,46

10. Джейкоб Санчес (США) – 75,31

11. Франсуа Пито (Франция) – 73,35

12. Георгий Рештенко (Чехия) – 71,74

Расписание турнира Golden Spin в Загребе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Даниэль Мартынов
Денис Васильев
Джейкоб Санчес
Арлет Леванди
мужское катание
logoКевин Аймоз
logoсборная Франции
logoISU Challenger
результаты
logoсборная США
logoМихаил Селевко
Golden Spin
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Эстонии
logoсборная Латвии
сборная Монако
Георгий Рештенко
Давид Льютон-Брейн
logoсборная Чехии
Кори Чирчелли
Лев Винокур
logoсборная Украины
Люк Экономидес
logoФрансуа Пито
logoсборная Финляндии
logoсборная Израиля
Тамир Куперман
logoИван Шмуратко
Вальтер Виртанен
Яри Кесслер
