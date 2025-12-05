Golden Spin. Аймоз победил, Леванди – 2-й, Экономидес – 3-й
Французский фигурист Кевин Аймоз победил на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Мужчины
Итоговое положение
1. Кевин Аймоз (Франция) – 239,52
2. Арлет Леванди (Эстония) – 226,88
3. Люк Экономидес (Франция) – 219,60
4. Денис Васильев (Латвия) – 219,57
5. Джейкоб Санчес (США) – 216,59
6. Даниэль Мартынов (США) – 216,34
7. Яри Кесслер (Хорватия) – 214,45
8. Иван Шмуратко (Украина) – 209,07
9. Франсуа Пито (Франция) – 208,73
10. Кори Чирчелли (Италия) – 206,39
11. Георгий Рештенко (Чехия) – 201,27
12. Михаил Селевко (Эстония) – 199,25
Произвольная программа
1. Кевин Аймоз (Франция) – 152,00
2. Арлет Леванди (Эстония) – 151,42
3. Джейкоб Санчес (США) – 141,28
4. Люк Экономидес (Франция) – 140,80
5. Денис Васильев (Латвия) – 140,57
6. Яри Кесслер (Хорватия) – 138,89
7. Кори Чирчелли (Италия) – 135,69
8. Франсуа Пито (Франция) – 135,38
9. Даниэль Мартынов (США) – 132,28
10. Иван Шмуратко (Украина) – 131,71
11. Георгий Рештенко (Чехия) – 129,53
12. Нико Штеффен (Швейцария) – 129,28
Короткая программа
1. Кевин Аймоз (Франция) – 87,52
2. Даниэль Мартынов (США) – 84,06
3. Денис Васильев (Латвия) – 79,00
4. Люк Экономидес (Франция) – 78,80
5. Тамир Куперман (Израиль) – 78,08
6. Иван Шмуратко (Украина) – 77,36
7. Михаил Селевко (Эстония) – 76,45
8. Яри Кесслер (Хорватия) – 75,56
9. Арлет Леванди (Эстония) – 75,46
10. Джейкоб Санчес (США) – 75,31
11. Франсуа Пито (Франция) – 73,35
12. Георгий Рештенко (Чехия) – 71,74