⛸️ Финал Гран-при. Миура и Кихара победили, Конти и Мачии – 2-е, Хазе и Володин – 3-и

Миура и Кихара одержали победу в финале Гран-при в соревнованиях пар.

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу в финале Гран-при в соревнованиях спортивных пар. Финал Гран-при по фигурному катанию Нагоя, Япония Итоговое положение 1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 225,21 2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 223,28 3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 221,25 4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 211,53 5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 208,33 6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 194,36 Произвольная программа 1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 149,57 2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 147,89 3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 146,06 4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 136,49 5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 135,49 6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 123,29\ Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон