⛸️ Финал Гран-при. Миура и Кихара победили, Конти и Мачии – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу в финале Гран-при в соревнованиях спортивных пар.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 225,21
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 223,28
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 221,25
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 211,53
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 208,33
6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 194,36
Произвольная программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 149,57
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 147,89
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 146,06
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 136,49
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 135,49
6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 123,29\
