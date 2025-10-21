Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы

22 октября пары покажут короткие программы на Гран-при России среди юниоров .

Гран-при России среди юниоров

2-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

1. Кира Доможирова – Илья Вегера

2. София Диана Касинс – Александр Брегей

3. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

4. Дарья Третьякова – Александр Саморуков

5. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о порядке выступления будет добавлена после жеребьевки.

