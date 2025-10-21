Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы
22 октября пары покажут короткие программы на Гран-при России среди юниоров .
Гран-при России среди юниоров
2-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
1. Кира Доможирова – Илья Вегера
2. София Диана Касинс – Александр Брегей
3. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
4. Дарья Третьякова – Александр Саморуков
5. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о порядке выступления будет добавлена после жеребьевки.
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости