Финал Гран-при. Чиба выиграла короткую программу, Лью – 2-я, Накаи – 3-я, Сакамото – 5-я
Моне Чиба лидирует после короткой программы в финале Гран-при.
Японская фигуристка Моне Чиба выиграла короткую программу в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Женщины, короткая программа
1. Моне Чиба (Япония) – 77,27
2. Алиса Лью (США) – 75,79
3. Ами Накаи (Япония) – 73,91
4. Ринка Ватанабе (Япония) – 70,68
5. Каори Сакамото (Япония) – 69,40
6. Эмбер Гленн (США) – 66,85
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
