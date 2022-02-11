Главное о допинг-скандале с Валиевой: апелляция МОК, молчание Тутберидзе и версия о загрязненном продукте

Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу. Рассказываем самое главное на этот момент.

1. Валиева сдала положительную пробу во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В анализе обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

2. Лаборатория в Стокгольме сообщила о положительной пробе 8 февраля, поэтому Валиева успела поучаствовать в командном турнире на Олимпиаде-2022 – он завершился 7 февраля.

3. РУСАДА временно отстранило фигуристку 8 февраля, на следующий день агентство отменило отстранение. МОК подаст апелляцию в CAS. Выездная панель суда рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. Пока CAS не получил документы от МОК.

4. Решение по командному турниру Олимпиады-2022 будет принято после окончательного вердикта по Валиевой. Победа сборной России пока что в силе.

5. Международный союз конькобежцев (ISU) тоже подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Валиевой.

6. ОКР выступил с заявлением по делу Валиевой: «Предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы защитить права спортсменов и сохранить честно завоеванное золото». Федерация тоже поддержала фигуристку.

7. Камила провела в Пекине две тренировки. Вторую она покидала, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спрашивал ее о допинге. Тренеров рядом со спортсменкой не было.

8. Этери Тутберидзе отказалась от общения с журналистами на Олимпиаде-2022.

8. Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, почему агентство сняло с Валиевой временное отстранение. Вероятно, дело в загрязненном продукте.

9. Интересы Камилы в CAS представит швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd. Она уже представляла интересы РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

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