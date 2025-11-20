Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Солодников, Семков, Мальков, Вадим Воронов выйдут на лед с произвольными программами

Юниоры покажут произвольные программы на этапе Гран-при России в Омске.

21 ноября юноши выйдут на лед с произвольными программами на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Юноши, произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Артем Бурнаев

2. Макар Донцов

3. Дмитрий Пустовалов

4. Владислав Скворцов

Вторая разминка

5. Макар Николаев

6. Алексей Пычин

7. Павел Савченко

8. Платон Каблуков

9. Наиль Сагадулин

10. Эдуард Карартынян

Третья разминка

11. Даниил Жолобов

12. Вадим Воронов

13. Илья Мальков

14. Александр Семков

15. Макар Солодников

16. Артем Федотов

Короткая программа

1. Артем Федотов – 76,79

2. Макар Солодников – 74,94

3. Александр Семков – 73,60

4. Илья Мальков – 73,32

5. Вадим Воронов – 73,13

6. Даниил Жолобов – 71,35

7. Эдуард Карартынян – 69,74

8. Наиль Сагадулин – 69,02

9. Платон Каблуков – 66,07

10. Павел Савченко – 65,59

11. Алексей Пычин – 64,21

12. Макар Николаев – 63,12

13. Владислав Скворцов – 60,25

14. Дмитрий Пустовалов – 53,37

15. Макар Донцов – 49,48

16. Артем Бурнаев – 43,46

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов