Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Петрова, Принева, Плескачева, Морозова покажут произвольные программы

Костылева, Петрова, Принева покажут произвольные программы на Гран-при в Омске.

21 ноября фигуристки выступят с произвольными программами на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Девушки, произвольная программа

Начало – 9:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ярослава Быстрова

2. Маргарита Передельская

3. Аделина Камалова

4. Агния Хазова

5. Эльвина Тугузбаева

Вторая разминка

6. Мария Нардюжева

7. Ксения Кубрина

8. Лидия Голубова

9. София Шепелева

10. Милана Лебедева

11. Валерия Шарапова

Третья разминка

12. Мирослава Лезина

13. Агата Морозова

14. Лидия Плескачева

15. Алена Принева

16. Агата Петрова

17. Елена Костылева

Положение после короткой программы

1. Елена Костылева – 69,42

2. Агата Петрова – 67,67

3. Алена Принева – 66,69

4. Лидия Плескачева – 66,21

5. Агата Морозова – 59,44

6. Мирослава Лезина – 57,96

7. Валерия Шарапова – 57,58

8. Милана Лебедева – 55,80

9. София Шепелева – 55,32

10. Лидия Голубова – 55,02

11. Ксения Кубрина – 52,89

12. Мария Нардюжева – 52,81

13. Эльвина Тугузбаева – 52,28

14. Агния Хазова – 51,94

15. Аделина Камалова – 51,38

16. Маргарита Передельская – 39,22

17. Ярослава Быстрова – 38,62

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов