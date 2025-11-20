369

Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Петрова, Принева, Плескачева, Морозова покажут произвольные программы

Костылева, Петрова, Принева покажут произвольные программы на Гран-при в Омске.

21 ноября фигуристки выступят с произвольными программами на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске. 

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Девушки, произвольная программа

Начало – 9:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ярослава Быстрова 

2. Маргарита Передельская

3. Аделина Камалова

4. Агния Хазова

5. Эльвина Тугузбаева

Вторая разминка

6. Мария Нардюжева

7. Ксения Кубрина

8. Лидия Голубова

9. София Шепелева

10. Милана Лебедева

11. Валерия Шарапова

Третья разминка

12. Мирослава Лезина

13. Агата Морозова

14. Лидия Плескачева

15. Алена Принева

16. Агата Петрова

17. Елена Костылева

Положение после короткой программы

1. Елена Костылева – 69,42

2. Агата Петрова – 67,67

3. Алена Принева – 66,69

4. Лидия Плескачева – 66,21

5. Агата Морозова – 59,44

6. Мирослава Лезина – 57,96

7. Валерия Шарапова – 57,58

8. Милана Лебедева – 55,80

9. София Шепелева – 55,32

10. Лидия Голубова – 55,02

11. Ксения Кубрина – 52,89

12. Мария Нардюжева – 52,81

13. Эльвина Тугузбаева – 52,28

14. Агния Хазова – 51,94

15. Аделина Камалова – 51,38

16. Маргарита Передельская – 39,22

17. Ярослава Быстрова – 38,62

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Валерия Шарапова
Лидия Плескачева
logoСерия Гран-при России
Елена Костылева
женское катание
Эльвина Тугузбаева
Аделина Камалова
Алена Принева
София Шепелева
Мирослава Лезина
Агата Петрова
результаты
logoсборная России
Милана Лебедева
Агата Морозова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и
вчера, 21:30
Кубок Варшавы. Самойлов выиграл короткую программу, Бричги – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 18:59
Кристина Каррейра получила американское гражданство
вчера, 17:51
Гран-при Финляндии. Гленн, Чиба, Хендрикс, Мацуике, Сумийоши, Теннелл выступят с короткими программами
вчера, 17:18
Гран-при Финляндии. Кагияма, Сяо Хим Фа, Ямамото, Риццо, Браун выйдут на лед с короткими программами
вчера, 16:59
Гран-при Финляндии. Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши представят короткие программы
вчера, 16:40
Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон, Майя и Алекс Шибутани, Гиллес и Пуарье, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин покажут ритм-танцы
вчера, 16:19
Алина Горбачева временно тренировалась на «Навка Арена»
вчера, 15:39Видео
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Солодников, Семков, Мальков, Вадим Воронов выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 15:44
Принева о короткой под Big Spender: «Я катаю саму себя, стараюсь передать хорошее настроение зрителям»
вчера, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
вчера, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50