ФФКР о ситуации с Валиевой: «Федерация не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки»

Теги сборная России допинг МОК ISU ОКР ФФКР Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Федерация фигурного катания (ФФКР) опубликовала заявление по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

На сайте ФФКР появилось заявление Олимпийского комитета России (ОКР), после которого изложена позиция федерации.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», – говорится в заявлении.

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