Допинг-проба Камилы Валиевой, сданная на чемпионате России, дала положительный результат на триметазидин. Дело фигуристки до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине

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Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин. 

Информацию подтвердило Международное агентство допинг-тестирования (ITA). 

Со спортсменки, которая находится сейчас на Олимпийских играх в Пекине, снято временное отстранение. 

Международный олимпийский комитет (МОК) воспользуется правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине. 

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