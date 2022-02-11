Допинг-проба Камилы Валиевой, сданная на чемпионате России, дала положительный результат на триметазидин. Дело фигуристки до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин.

Информацию подтвердило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Со спортсменки, которая находится сейчас на Олимпийских играх в Пекине, снято временное отстранение.

Международный олимпийский комитет ( ) воспользуется правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью в Пекине.