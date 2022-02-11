Глава ОКР о ситуации с Валиевой: «Похоже, кто-то придерживал допинг-пробу до окончания командных соревнований фигуристов»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована.

В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории.

Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц.

У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», – заявил Поздняков.

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