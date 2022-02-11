Интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая компания, которая защищала РУСАДА в деле против WADA («Матч ТВ»)

Теги сборная России допинг МОК ISU Олимпийская сборная России РУСАДА CAS Олимпиада-2022 Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd. 

Об этом сообщает «Матч ТВ»

Ранее эта компания представляла интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также в апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

Сегодня подтвердилась информация о том, что 15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время декабрьского чемпионата России в Санкт-Петербурге. 

О положительной пробе фигуристки 8 февраля сообщила антидопинговая лаборатория Стокгольма. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на спортсменку временное отстранение.

9 февраля Валиева опротестовала решение о временном отстранении. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение, что позволило фигуристке продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. 

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о снятии временного отстранения. 

Дело Валиевой будет разбирать выездная панель CAS в Пекине.

Проба Валиевой – положительная, МОК и ISU настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Новые детали в деле Валиевой: допинг-проба положительная, взята еще в декабре, с медалями ничего не понятно

Ловим каждый кадр Камилы Валиевой на Олимпиаде: вокруг нее пожар, а она тренируется – дважды за сегодня

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные