Алина Горбачева временно тренировалась на «Навка Арена»

Горбачева перед Гран-при в Омске временно тренировалась на «Навка Арена».

Фигуристка Алина Горбачева перед стартом на этапе Гран-при России в Омске тренировалась на «Навка Арене».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Алина временно каталась на катке «Навка Арена». На ее родном катке было достаточно прохладно», – рассказал источник.

Этап Гран-при в Омске пройдет 22-23 ноября.