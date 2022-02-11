Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию на решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки .

воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового комитета ( ) от 9 февраля об отмене временного отстранения (Валиевой) и попросить CAS восстановить временное отстранение.

Поскольку судебное разбирательство продолжается, ISU не будет давать дальнейших комментариев.

Любая дополнительная информация будет размещена в форме заявления на веб-сайте ISU», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

4-й день ждем решения по Валиевой. В дело включился CAS. Онлайн