Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и

Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду на Кубке Варшавы.

Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо победили в танцах на льду на Кубке Варшавы. ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Танцы на льду Итоговое положение 1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 202,06 2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 190,26 3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 189,27 4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 187,85 5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 182,97 6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 179,54 7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 179,29 8. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 173,38 9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 172,32 10. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 171,91 Произвольный танец 1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,60 2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 114,94 3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 114,24 4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 111,26 5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 110,48 6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 110,41 7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 110,18 8. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 106,55 9. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 106,30 10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 104,22 Ритм-танец 1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,46 2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 79,09 3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 76,02 4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,91 5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,71 6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 69,13 7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,81 8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,46 9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,10 10. Изабелла Флорес – Линус Колмор Джепсен (США) – 67,71 Полные результаты здесь.