Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и
Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо победили в танцах на льду на Кубке Варшавы.
Варшава, Польша
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 202,06
2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 190,26
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 189,27
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 187,85
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 182,97
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 179,54
7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 179,29
8. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 173,38
9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 172,32
10. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 171,91
Произвольный танец
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,60
2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 114,94
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 114,24
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 111,26
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 110,48
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 110,41
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 110,18
8. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 106,55
9. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 106,30
10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 104,22
Ритм-танец
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,46
2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 79,09
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 76,02
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,91
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,71
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 69,13
7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,81
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,46
9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,10
10. Изабелла Флорес – Линус Колмор Джепсен (США) – 67,71
Полные результаты здесь.