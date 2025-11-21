14

Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и

Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду на Кубке Варшавы.

Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо победили в танцах на льду на Кубке Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 202,06

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 190,26

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 189,27

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 187,85

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 182,97

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 179,54

7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 179,29

8. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 173,38

9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 172,32

10. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 171,91

Произвольный танец 

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,60

2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 114,94

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 114,24

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 111,26

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 110,48

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 110,41

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 110,18

8. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 106,55

9. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 106,30

10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 104,22

Ритм-танец

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,46

2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 79,09

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 76,02

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,91

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,71

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 69,13

7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,81

8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,46

9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,10

10. Изабелла Флорес – Линус Колмор Джепсен (США) – 67,71

Полные результаты здесь. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
