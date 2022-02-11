Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, почему РУСАДА сняло с российской фигуристки временное отстранение.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой оказалась положительной на триметазидин.

«РУСАДА сняло отстранение с Валиевой, потому что юристы смогли доказать, что была большая вероятность, что неблагоприятный результат анализа был вызван употреблением загрязненного продукта.

хочет обжаловать данное решение РУСАДА и все вопросы будут рассматриваться выездной комиссией . Принятие решения занимает от 24 до 48 часов, то есть до старта личных соревнований, а именно до 15 февраля решение будет принято.

Наверняка у Камилы уже есть юристы, которые будут защищать ее перед комиссией CAS. Сейчас все заседания проходят онлайн и присутствовать в Пекине нет никакой необходимости.

Как любой юрист я исхожу из того, что шансы 50 на 50. Я не знаю позицию спортсменки, поэтому тяжело говорить о шансах. Единственное, определенным давлением на арбитров будет тот факт, что это главный старт четырехлетия и следующий раз выступить на у спортсмена появится возможность через четыре года», – сказала Анцелиович.

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