Кристина Каррейра получила американское гражданство
Фигуристка Кристина Каррейра получила американское гражданство.
Фигуристка Кристина Каррейра, выступающая в танцах на льду с Энтони Пономаренко, получила гражданство США.
Об этом сообщает журналист Майя Багрянцева.
Каррейре 25 лет, она родилась в Монреале (Канада). За сборную США выступает с 2014 года.
В паре с Пономаренко она является двукратным бронзовым призером чемпионата четырех континентов и трехкратным призером чемпионата США (0-2-1).
