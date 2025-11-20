Фигуристка Кристина Каррейра получила американское гражданство.

Фигуристка Кристина Каррейра, выступающая в танцах на льду с Энтони Пономаренко, получила гражданство США.

Об этом сообщает журналист Майя Багрянцева.

Каррейре 25 лет, она родилась в Монреале (Канада). За сборную США выступает с 2014 года.

В паре с Пономаренко она является двукратным бронзовым призером чемпионата четырех континентов и трехкратным призером чемпионата США (0-2-1).