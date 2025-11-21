⚡ Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Гоголев – 2-й, Кагияма – 3-й, Браун – 4-й
Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,50
2. Стивен Гоголев (Канада) – 89,35
3. Юма Кагияма (Япония) – 88,16
4. Джейсон Браун (США) – 87,66
5. Михаил Селевко (Эстония) – 84,18
6. Роман Садовский (Канада) – 82,91
7. Сота Ямамото (Япония) – 81,09
8. Маттео Риццо (Италия) – 78,75
9. Денис Васильев (Латвия) – 75,45
10. Джимми Ма (США) – 67,99
11. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,93
12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 61,92
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон
