⚡ Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Гоголев – 2-й, Кагияма – 3-й, Браун – 4-й

Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,50

2. Стивен Гоголев (Канада) – 89,35

3. Юма Кагияма (Япония) – 88,16

4. Джейсон Браун (США) – 87,66

5. Михаил Селевко (Эстония) – 84,18

6. Роман Садовский (Канада) – 82,91

7. Сота Ямамото (Япония) – 81,09

8. Маттео Риццо (Италия) – 78,75

9. Денис Васильев (Латвия) – 75,45

10. Джимми Ма (США) – 67,99

11. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,93

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 61,92

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
