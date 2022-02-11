CAS пока не получил апелляцию МОК на решение об отмене отстранения Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получил документы по апелляции от Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу Камилы Валиевой», – говорится в заявлении.
Новые детали в деле Валиевой: допинг-проба положительная, взята еще в декабре, с медалями ничего не понятно
Почему вскрылось дело Валиевой? Ей 15 лет и она – защищенное лицо, но повышенный интерес заставил всех огласить информацию
4-й день ждем решения по Валиевой. В дело включился CAS. Онлайн