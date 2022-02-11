CAS пока не получил апелляцию МОК на решение об отмене отстранения Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получил документы по апелляции от Международного олимпийского комитета ( ) на решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства ( ) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

«На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу , – говорится в заявлении.

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