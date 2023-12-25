Оперативники накрыли подпольное казино ОПГ из Татарстана и нашли оружие, похожее на автомат Калашникова

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Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан обнаружили подпольное казино в Казани.

Оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали трех жителей Казани в помещении подпольного казино, где в тот момент 6 посетителей играли в покер.

По данным пресс-службы МВД, с места преступления изъяты покерный стол, игральные карты, чемодан с фишками, записи игры, долговые книжки и оружие, похожее на автомат Калашникова.

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил в отношении ОПГ уголовное дело по факту организации преступной деятельности.

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2 комментария
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И зачем здесь эта новость!?
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Ответ Hakuna Matata!
И зачем здесь эта новость!?
Возможно, там были карты с футболистами? У меня в детстве были такие, типа Бартез валет, Фигу король, Бухаров туз.
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