«Юргорден» не проигрывает 12 матчей подряд. Следующий шаг – группа ЛК

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«Юргорден» 17 августа примет на своем поле «АПОЭЛ» в плей-офф квалификации Лиги конференций. 

Шведский клуб не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях, одержав при этом 11 побед. В Лиге конференций-2022/23 клуб пока что только выигрывает: четыре победы с общим счетом 10:3. 

«АПОЭЛ» на выезде в текущем сезоне пока не выигрывал: два матча в ЛК и две нулевые ничьи, в том числе с казахстанским «Кызылжаром». 

Поставить на победу «Юргордена» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.53 в БК «1хСтавка»

Матч начнется в 19:45 по времени Москвы.

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