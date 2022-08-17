«Юргорден» не проигрывает 12 матчей подряд. Следующий шаг – группа ЛК

«Юргорден» 17 августа примет на своем поле «АПОЭЛ» в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Шведский клуб не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях, одержав при этом 11 побед. В Лиге конференций-2022/23 клуб пока что только выигрывает: четыре победы с общим счетом 10:3.

«АПОЭЛ» на выезде в текущем сезоне пока не выигрывал: два матча в ЛК и две нулевые ничьи, в том числе с казахстанским «Кызылжаром».

Поставить на победу «Юргордена» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.53 в БК «1хСтавка».

Матч начнется в 19:45 по времени Москвы.