Sports.ru ищет баскетбольного обозревателя

Привет!

Баскетбольному разделу Sports.ru нужны новые силы – новые авторы, которые помогут нам мощнее проходить марафон продолжительного сезона. Если вы регулярно следите за американским баскетболом, считаете, что разбираетесь в его нюансах, и хотите делиться мыслями со всем миром, то, вполне возможно, вы именно тот, кого мы ищем.

Наш идеальный кандидат – тот, кто:

• сможет без гугла назвать резервистов любой команды НБА и перечислить всех родственников Стефа Карри;

• пишет без ошибок и знает, где нужно ставить запятые;

• отличает Pistol от Iverson Cut, а Дэниэла Ортона от Расселла Уэстбрука, но хочет рассказывать о баскетболе понятным языком;

• свободно понимает письменный и разговорный английский;

• готов оперативно собирать небольшие материалы о случившемся за ночь в НБА;

• знает, какие истории могут вызвать наибольший интерес;

• рано встает по московскому времени.

Если вы узнаете себя, то пишите на адрес prokofiev@sports.ru с темой «обозреватель НБА».

В письме можно:

• рассказать о себе;

• привести примеры своих текстов;

• предложить несколько сюжетов, которые могли бы (или должны были бы) появиться на Sports.ru.