Sports.ru ищет баскетбольного обозревателя
Привет!
Баскетбольному разделу Sports.ru нужны новые силы – новые авторы, которые помогут нам мощнее проходить марафон продолжительного сезона. Если вы регулярно следите за американским баскетболом, считаете, что разбираетесь в его нюансах, и хотите делиться мыслями со всем миром, то, вполне возможно, вы именно тот, кого мы ищем.
Наш идеальный кандидат – тот, кто:
• сможет без гугла назвать резервистов любой команды НБА и перечислить всех родственников Стефа Карри;
• пишет без ошибок и знает, где нужно ставить запятые;
• отличает Pistol от Iverson Cut, а Дэниэла Ортона от Расселла Уэстбрука, но хочет рассказывать о баскетболе понятным языком;
• свободно понимает письменный и разговорный английский;
• готов оперативно собирать небольшие материалы о случившемся за ночь в НБА;
• знает, какие истории могут вызвать наибольший интерес;
• рано встает по московскому времени.
Если вы узнаете себя, то пишите на адрес prokofiev@sports.ru с темой «обозреватель НБА».
В письме можно:
• рассказать о себе;
• привести примеры своих текстов;
• предложить несколько сюжетов, которые могли бы (или должны были бы) появиться на Sports.ru.