Тайрон Лю о Кавае Ленарде: «Он все еще борется с воспалением и отеком»

Кавай Ленард может не принять участия в четвертой игре с «Далласом».

«Он все еще борется с воспалением и отеком. Мы наблюдаем за ситуацией. Он проходил процедуры вчера вечером и сегодня утром. Будет продолжать лечение сегодня вечером. Пока что его участие в четвертом матче под вопросом. Его здоровье – наш приоритет. Мы поговорим с медиками, посмотрим, как он себя чувствует, и примем решение.

В любом случае он будет играть с ограничением по времени. Мы будем беречь его, пока он не выйдет на 100%», – заявил главный тренер «Клипперс» .

« » уступают « » в серии первого раунда плей-офф после первого гостевого матча со счетом 1-2.

Лидер «Маверикс» также может не выйти на площадку в предстоящей игре из-за боли в правом колене.