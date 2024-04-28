Тайрон Лю о Кавае Ленарде: «Он все еще борется с воспалением и отеком»

Теги травмы Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Лука Дончич Баскетбол

Кавай Ленард может не принять участия в четвертой игре с «Далласом».

«Он все еще борется с воспалением и отеком. Мы наблюдаем за ситуацией. Он проходил процедуры вчера вечером и сегодня утром. Будет продолжать лечение сегодня вечером. Пока что его участие в четвертом матче под вопросом. Его здоровье – наш приоритет. Мы поговорим с медиками, посмотрим, как он себя чувствует, и примем решение.

В любом случае он будет играть с ограничением по времени. Мы будем беречь его, пока он не выйдет на 100%», – заявил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

«Клипперс» уступают «Далласу» в серии первого раунда плей-офф после первого гостевого матча со счетом 1-2.

Лидер «Маверикс» Лука Дончич также может не выйти на площадку в предстоящей игре из-за боли в правом колене.

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1 комментарий
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Как по мне было бы неплохо дать Каваю отдохнуть и посмотреть выйдет ли так как было в первом матче серии. Все-таки видно по двум играм, что ощущает на паркете себя не очень комфортно и броски на себя берёт ненужные, а в первой игре хотя бы какая-то структура была да и мысль давить в краску через Зубаца.
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