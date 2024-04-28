Джейсон Тейтум: «Если мы объединим талант и старание, нас будет сложно победить»

«Бостон» одержал победу в третьем матче против «Майами» – 104:84.

«Все знают, насколько мы талантливы. Но мы можем быть жестче, старательнее. Если мы объединим это с нашим талантом, нас будет сложно обыграть» , – заявил форвард «Селтикс» .

«Сможем ли мы начинать каждую игру с опережающего удара, вместо реагирования на действия соперника? Мы должны быть готовы к этому тесту каждый матч», – поставил перед командой задачу главный тренер .

«Никаких бросков на удачу. Мы должны уважать способности этих ребят. Они играют в и могут зажечь в любой день. Мы должны сделать игру некомфортной для них», – добавил защитник Джейлен Браун.

«Селтикс» сумели удержать «Хит» в защите, позволив набрать 12 очков при 5 из 21 с игры в первой четверти. «Майами» закончил матч реализовав 9 из 28 трехочковых. 84 очка, набранных «Хит», стали худшим результатом команды за сезон-2023/24. « » повел в серии 2-1.

«Они были агрессивнее нас. Задавили и затравили наших игроков.

У нас есть ресурсы, чтобы достичь успеха. Мы знаем как играть жестко, но нам нужно вернуть качество баскетбола», – прокомментировал исход матча главный тренер « » Эрик Споэльстра.