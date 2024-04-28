Майкл Мэлоун: «Нельзя закончить серию, играя половину матчей»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун остался недоволен концентрацией игроков «Денвера» после поражения.

«Четыре игры подряд мы проигрываем первую четверть и уступаем по итогам первой половины. Нельзя выиграть серию, играя половину матчей. Если мы хотим закрыть серию в пяти играх, перед нашими болельщиками, нам нужно будет выйти на паркет готовыми играть. И сохранять этот настрой в течение 48 минут. Потому что наши противники не собираются никуда уходить сами», – заявил главный тренер «Денвера» на послематчевой пресс-конференции.

По расчетам ESPN «Лейкерс» вели в серии на протяжении 129 минут и 6 секунд. «Денвер» лидировал 41 минуту и 53 секунды. Счет был равным в течение 14 минут и 7 секунд.

«Наггетс» уступили в четвертой игре со счетом 108:119, но продолжают лидировать в серии 3-1.

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10 комментариев
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Ответ AEZAKMI228
По расчетам ESPN «Лейкерс» вели в серии на протяжении 129 минут и 6 секунд. «Денвер» лидировал 41 минуту и 53 секунды. Счет был равным в течение 14 минут и 7 секунд. Что мы об этом думаем?
Может быть, что для победы нужно набрать больше очков, а не дольше лидировать.
+8
-1
+7
Ответ darkzzz
да и не один
Да ну бросьте. Все же знают что MJ 6 сезонов играл только.
+7
-1
+6
Ответ Russell Westbrook
Кто знает? В карьере MJ были свипы?
да и не один
+5
-1
+4
По расчетам ESPN «Лейкерс» вели в серии на протяжении 129 минут и 6 секунд. «Денвер» лидировал 41 минуту и 53 секунды. Счет был равным в течение 14 минут и 7 секунд.

Что мы об этом думаем?
+1
-1
0
Ответ Russell Westbrook
Кто знает? В карьере MJ были свипы?
2 раза в 1 раунде вроде
+1
-1
0
Ответ Илья Петров
Может быть, что для победы нужно набрать больше очков, а не дольше лидировать.
💯💯💯
0
0
0
Ответ AEZAKMI228
По расчетам ESPN «Лейкерс» вели в серии на протяжении 129 минут и 6 секунд. «Денвер» лидировал 41 минуту и 53 секунды. Счет был равным в течение 14 минут и 7 секунд. Что мы об этом думаем?
То что ЛАЛ хорошая команда, но Денвер все еще сильнее.
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