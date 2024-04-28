Майкл Мэлоун: «Нельзя закончить серию, играя половину матчей»

Майкл Мэлоун остался недоволен концентрацией игроков «Денвера» после поражения.

«Четыре игры подряд мы проигрываем первую четверть и уступаем по итогам первой половины. Нельзя выиграть серию, играя половину матчей. Если мы хотим закрыть серию в пяти играх, перед нашими болельщиками, нам нужно будет выйти на паркет готовыми играть. И сохранять этот настрой в течение 48 минут. Потому что наши противники не собираются никуда уходить сами», – заявил главный тренер « » на послематчевой пресс-конференции.

По расчетам ESPN « » вели в серии на протяжении 129 минут и 6 секунд. «Денвер» лидировал 41 минуту и 53 секунды. Счет был равным в течение 14 минут и 7 секунд.

«Наггетс» уступили в четвертой игре со счетом 108:119, но продолжают лидировать в серии 3-1.