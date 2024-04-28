Марк Дэйгнолт: «Охарактеризовал бы нашу команду как «необычную»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Марк Дэйгнолт Баскетбол

«Тандер» выиграли у «Пеликанс» со счетом 106:85 и повели в серии – 3-0.

«Я использую слово «необычная», для того чтобы охарактеризовать нашу команду, весь этот год. Наши игроки необычно взрослые, уверенные в себе, мотивированные, сплоченные. Они не просто амбициозные одиночки. Они соревнуются вместе. Это придает уверенности в стрессовых ситуациях, в гостях, когда ты чувствуешь себя частью единого целого. Думаю, что они действительно так себя ощущают», – описал свои ощущения от команды главный тренер Марк Дэйгнолт.

Вот второй и третьей играх серии все очки «Оклахомы» были набраны игроками моложе 25 лет.

«Каждый опыт должен быть пережит и добыт. Мы росли в течение 82 игр в этом сезоне. Мы учились на своем опыте и старались подготовиться к этому моменту», – поделился защитник Шэй Гилджес-Александер.

«У них отличная защита. Чтобы победить, мы должны быть безупречны в реализации моментов, когда мы не делаем этого и просто прорываемся в краску и пытаемся пасовать у кольца – они здорово на это реагируют. У них цепкие руки. Это их специальность, весь сезон, и мы не справляемся с этим», – прокомментировал исход матча главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин.

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1 комментарий
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Удачный въезд в плов от Оклахомы. Первая не пошла, но потом собрались и начали играть как 1 команда с 8. По сути даже особых изменений пока нет, играют так же как и в регулярке, с кучей людей на мяче и большой ротацией. Походу для настоящий битвы и игр разума нужно ждать Маверикс)
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