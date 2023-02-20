Зидан в «Альпин», черный «Мерседес», обкатка «Феррари» в прямом эфире, новый подиум Мазепина и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Завершились презентации машин 2023 года. «Макларен» и «Астон Мартин» показали новинки, «Мерседес» вернул черную ливрею, «Феррари» не только представила болид, но и провела обкатку в прямом эфире.

«Альпин» помимо основной создала розовую спонсорскую ливрею, а «Уильямс» показал реальный болид перед заездами в Сильверстоуне.

2. Зидан стал амбассадором «Альпин».

3. ФИА облегчила условия для гонщиков из России и Беларуси c двойным гражданством.

4. Новый подиум Мазепина: экипаж экс-пилота «Ф-1» стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби. Первый заезд в ОАЭ команда завершила седьмой.

5. Штайнер сообщил, сколько «###### миллионов» убедили бы Риккардо перейти в «Хаас».

6. Алонсо показал первый шлем после перехода в «Астон Мартин», его экс-напарник Окон выбрал черную расцветку, также ливреи показали Леклер и Сайнс.

7. ФИА сообщила, какие штрафы грозят гонщикам за несогласованные политические заявления.

8. «Мерседес» подписал экс-спонсора «Феррари». Контракт со Скудерией оценивали в 25 миллионов долларов в год.

9. Вышел трейлер пятого сезона Drive to Survive.

Важные цитаты

Эстебан Окон готов жестко сражаться с Гасли: «Так я гоняюсь всю жизнь, так я победил Алонсо»

Маттиа Бинотто об SF-23: «Я принимал участие в проектировании, но это не мой болид. Это машина «Феррари»

Фернандо Алонсо: «Мои прошлые команды праздновали 7-е место. «Астон Мартин» не отмечает, пока не победит»

Отмар Сафнауэр ответил Алонсо: «Фернандо радовался 4-му месту, как и все в «Альпин»

Тото Вольфф о черной ливрее «Мерседеса»: «Постарались выжать каждый лишний грамм веса болида»

Ральф Шумахер о том, что Алонсо назвал Стролла потенциальным чемпионом: «Уже 1 апреля?»

🔔 Гоночные события ближайшей недели

1. Тесты «Ф-1» в Бахрейне (23-25 февраля).

2. Гонка «Формулы E» в Кейптауне (25 февраля).

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