Штайнер сообщил, что Риккардо хотел «10 ###### миллионов» за выступления в «Хаасе»

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Стали известно, при каких условиях Даниэль Риккардо мог продолжить карьеру в «Хаасе».

Австралиец покинул «Макларен» и стал третьим пилотом «Ред Булл». Даниэль сообщал, что ему нужно отдохнуть от гонок, поэтому решил не бороться за место в «Уильямсе» или «Хаасе».

В пятом сезоне Drive to Survive, который выйдет 24 февраля, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер говорит, что Риккардо изначально выставил нереалистичные требования.

Утверждается, что сериале показан разговор Штайнера с гонщиком Кевином Магнуссеном по поводу состава на 2023 год.

«Риккардо?» – спросил Магнуссен.

«Такое мы не можем себе позволить, Кевин. Он хочет десять ###### миллионов. Минимум», – ответил босс.

В итоге новым напарником датчанина стал Нико Хюлькенберг, заменивший Мика Шумахера. По данным RacingNews365, Магнуссен заработает в 2023 году пять миллионов долларов, Хюлькенберг – два.

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7 комментариев

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DenSpM
Ответ Forever and Ever
C таким уровнем езды он сам доплачивать должен после унижения Норрисом.
с таким уровнем руководителя и команды он еще мало попросил
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Ват-сон
а сколько ему дали в Редбулл?
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Forever and Ever
C таким уровнем езды он сам доплачивать должен после унижения Норрисом.
+2
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ffmp
Ответ Jon Anderson
Какая валюта зашифрована?
Тэн фукинг мильенс
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doctor.morge
Ответ Jon Anderson
Какая валюта зашифрована?
Понятно какая, шекели, шесть букв, по-русски сребренники.
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Анатолий Зубков
Ответ Jon Anderson
Какая валюта зашифрована?
Зашифровано слово из 6 букв, поэтому очевидно, что "рублей".
+14
0
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Jon Anderson
Какая валюта зашифрована?
+2
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