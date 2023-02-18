Штайнер сообщил, что Риккардо хотел «10 ###### миллионов» за выступления в «Хаасе»
Стали известно, при каких условиях Даниэль Риккардо мог продолжить карьеру в «Хаасе».
Австралиец покинул «Макларен» и стал третьим пилотом «Ред Булл». Даниэль сообщал, что ему нужно отдохнуть от гонок, поэтому решил не бороться за место в «Уильямсе» или «Хаасе».
В пятом сезоне Drive to Survive, который выйдет 24 февраля, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер говорит, что Риккардо изначально выставил нереалистичные требования.
Утверждается, что сериале показан разговор Штайнера с гонщиком Кевином Магнуссеном по поводу состава на 2023 год.
«Риккардо?» – спросил Магнуссен.
«Такое мы не можем себе позволить, Кевин. Он хочет десять ###### миллионов. Минимум», – ответил босс.
В итоге новым напарником датчанина стал Нико Хюлькенберг, заменивший Мика Шумахера. По данным RacingNews365, Магнуссен заработает в 2023 году пять миллионов долларов, Хюлькенберг – два.
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