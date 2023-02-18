Штайнер сообщил, что Риккардо хотел «10 ###### миллионов» за выступления в «Хаасе»

Стали известно, при каких условиях мог продолжить карьеру в «Хаасе».

Австралиец покинул « » и стал третьим пилотом « ». Даниэль сообщал, что ему нужно отдохнуть от гонок, поэтому решил не бороться за место в « » или «Хаасе».

В пятом сезоне Drive to Survive, который выйдет 24 февраля, руководитель « » Гюнтер Штайнер говорит, что Риккардо изначально выставил нереалистичные требования.

Утверждается, что сериале показан разговор Штайнера с гонщиком Кевином Магнуссеном по поводу состава на 2023 год.

«Риккардо?» – спросил Магнуссен.

«Такое мы не можем себе позволить, Кевин. Он хочет десять ###### миллионов. Минимум», – ответил босс.

В итоге новым напарником датчанина стал Нико Хюлькенберг, заменивший Мика Шумахера. По данным RacingNews365, Магнуссен заработает в 2023 году пять миллионов долларов, Хюлькенберг – два.

Гюнтер Штайнер о частом использовании слова «#####»: «У меня нестабильность в мозге, думаю»

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза