Экипаж Мазепина финишировал 2-м во 2-й гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби

и его партнеры по команде «99 Рейсинг» заняли второе место во второй гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии «Ле-Ман». Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти.

На финише экипаж «99 Рейсинг» отстал от соперников из «DRK Engineering» на 1,9 секунды. В состав экипажа, одержавшего победу, входят Салих Йолуц, Чарли Иствуд и Айханчан Гювен.

Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?