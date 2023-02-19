Экипаж Мазепина финишировал 2-м во 2-й гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби

Теги результаты Нил Джани Формула-1 Никита Мазепин Азиатская серия Ле-Ман Авто

Никита Мазепин и его партнеры по команде «99 Рейсинг» заняли второе место во второй гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии «Ле-Ман». Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти.

На финише экипаж «99 Рейсинг» отстал от соперников из «DRK Engineering» на 1,9 секунды. В состав экипажа, одержавшего победу, входят Салих Йолуц, Чарли Иствуд и Айханчан Гювен.

Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?

1 комментарий

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Incendier Deafening
Для патриотиков Диджея это победа)))
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