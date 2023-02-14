Леклер и Сайнс представили шлемы на сезон-2023
Гонщики «Феррари» определились с расцветкой новых шлемов.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали, какие ливреи будут использовать по ходу сезона-2023.
Леклер выбрал красный шлем с белыми элементами, Сайнс предпочел цвета испанского флага.
Ранее Скудерия представила болид SF-23, Леклер и Сайнс проехали демонстрационные круги по трассе во Фьорано.
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Фото: соцсети «Формулы-1»
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