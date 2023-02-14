Леклер и Сайнс представили шлемы на сезон-2023

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер стиль шлемы Авто

Гонщики «Феррари» определились с расцветкой новых шлемов.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали, какие ливреи будут использовать по ходу сезона-2023.

Леклер выбрал красный шлем с белыми элементами, Сайнс предпочел цвета испанского флага.

Ранее Скудерия представила болид SF-23, Леклер и Сайнс проехали демонстрационные круги по трассе во Фьорано.

Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул

Шарль Леклер: «Цель «Феррари» в 2023-м – титул»

Фото: соцсети «Формулы-1»

3 комментария

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Мадина Уйгурова
Чемпионский шлем Леклера 🥰😍
+2
0
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ ffmp
У Сайнса больше похоже на расцветки немецкого флага, нежели испанского
все правильно, чемпионский красный шлем Леклера как у Шумахера и цвета немецкого флага у Сайнцза говорят о том, что в этом году начнётся победная эпоха а-ля 2000-2004. Символизм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ffmp
У Сайнса больше похоже на расцветки немецкого флага, нежели испанского
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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