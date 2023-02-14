Леклер и Сайнс представили шлемы на сезон-2023

Гонщики «Феррари» определились с расцветкой новых шлемов.

Шарль Леклер и показали, какие ливреи будут использовать по ходу сезона-2023.

Леклер выбрал красный шлем с белыми элементами, Сайнс предпочел цвета испанского флага.

Ранее Скудерия представила болид SF-23, Леклер и Сайнс проехали демонстрационные круги по трассе во Фьорано.

Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул

Шарль Леклер: «Цель «Феррари» в 2023-м – титул»

Фото: соцсети «Формулы-1»