Фернандо Алонсо: «Мои прошлые команды праздновали 7-е место. «Астон Мартин» не отмечает, пока не победит»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Фернандо Алонсо критически высказался о настрое своих бывших команд.

По окончании сезона-2022 двукратный чемпион «Формулы-1» покинул «Альпин» и стал пилотом «Астон Мартин». Ранее Фернандо не лучшим образом отзывался о «Макларене», где выступал в 2015-2018 годах.

«[Настрой в «Астон Мартин»] сильно отличается от того, что было в любой другой команде, к которой я присоединялся [в последние годы]. Они, может, и добивались успехов в прошлом, однако чувствовали себя очень комфортно: были рады четвертому или пятому месту, праздновали, когда занимали седьмую позицию.

Здесь мы ничего не отмечаем, пока не победим. И это очень привлекает», – подчеркнул Алонсо.

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8 комментариев

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Совесть Черданцева
"7 месту не радуемся"
А 6-ому, типа, радуемся? Астон даже середнячком можно назвать с натяжкой, какое седьмое место? Мне кажется, что они займут 8-ое
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
В чем Фернандо не прав? Все по полочкам и по факту. Фернандо как всегда харизматичен, умен и говорит правду. Алонсо настоящий человек и Великий чемпион.
Он как обычно уйдёт через пару сезонов, разложив атмосферу, и будет поливать грязью Астон либо в другой команде, либо на пенсии
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Великий Алонсо
В чем Фернандо не прав? Все по полочкам и по факту. Фернандо как всегда харизматичен, умен и говорит правду. Алонсо настоящий человек и Великий чемпион.
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-5
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iden prime
Ответ Дмитрий Кутузов
Ну как не полить говном бывшую команду? Классический Фернандо)) Огромный талант! Лучший в своём поколении и определённо один из лучших в истории. При этом фантастически работоспособный. Но его токсичность, его склонность к конфликтам и интригам, его неумение создавать правильную атмосферу в команде (в этом его ключевое отличие от Михаэля), причём даже в команде, которая по сути строится вокруг него самого, всё это перевешивает его гоночные качества. Вот именно поэтому он и не нужен никому из топов. И именно поэтому он так и не смог полностью реализоваться.
вот имено человек какашка
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Анатолий Зубков
С очень большой вероятностью у Алонсо и команды не будет повода отмечать. Дай Бог, чтобы 7 месту порадовались пару раз в этом сезоне.
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Дмитрий Кутузов
Ну как не полить говном бывшую команду? Классический Фернандо))

Огромный талант! Лучший в своём поколении и определённо один из лучших в истории. При этом фантастически работоспособный. Но его токсичность, его склонность к конфликтам и интригам, его неумение создавать правильную атмосферу в команде (в этом его ключевое отличие от Михаэля), причём даже в команде, которая по сути строится вокруг него самого, всё это перевешивает его гоночные качества. Вот именно поэтому он и не нужен никому из топов. И именно поэтому он так и не смог полностью реализоваться.
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King_X
Оч неприятный чел Алонсо (по крайней мере внутри Ф1 движа/по отношению к связанным с ним сторонам)
В юности за него болел, но чем старше становишься, видно, что гниловат и везде конфликты / напряжение создаёт

Вот можно в позитивном ключе похвалить новую команду, сказать, что на победы ориентированы, но нет, Алонсо обязательно должен уколоть предыдущие тимы и внести негативное сравнение. Ну такое. Тем более, сам их кинул

Тогда и те могут ответить, что почти любая команда после ухода Алонсо сильно прибавляет)) мож тогда дело не в командах, а в испанском токсике, что сжигает моторы агрессивным пилотажем и истериками не даёт норм развиваться, требуя результата #райтнау (как раньше спортс в каждом заголовке писал)
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Дмитрий Литвинов
Великие слова!)))
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