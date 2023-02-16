Фернандо Алонсо: «Мои прошлые команды праздновали 7-е место. «Астон Мартин» не отмечает, пока не победит»

критически высказался о настрое своих бывших команд.

По окончании сезона-2022 двукратный чемпион «Формулы-1» покинул « » и стал пилотом «Астон Мартин». Ранее Фернандо не лучшим образом отзывался о « », где выступал в 2015-2018 годах.

«[Настрой в «Астон Мартин»] сильно отличается от того, что было в любой другой команде, к которой я присоединялся [в последние годы]. Они, может, и добивались успехов в прошлом, однако чувствовали себя очень комфортно: были рады четвертому или пятому месту, праздновали, когда занимали седьмую позицию.

Здесь мы ничего не отмечаем, пока не победим. И это очень привлекает», – подчеркнул Алонсо.

У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце

Первый шлем Алонсо после перехода в «Астон Мартин»