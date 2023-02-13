ФИА внесла поправки в правила участия для гонщиков из России и Беларуси cо вторым гражданством

Теги ФИА Феррари Формула-1 регламент Роберт Шварцман Авто

ФИА внесла поправки в регламент относительно условий участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА российским и белорусским гонщикам по-прежнему нужно будет подписывать письмо, предполагающее ряд ограничений и запретов, связанных с событиями в Украине. В частности, выступления разрешаются только под нейтральным флагом, а спортсменам приходится отказываться от использования любой национальной символики.

Внесенная поправка касается спортсменов с двойным гражданством. Отныне, начиная с сезона-2023, спортсмены будут не обязаны подписывать бумагу ФИА – при условии выступления под флагом страны своего второго гражданства.

Например, резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, у которого помимо российского есть и гражданство Израиля, может беспрепятственно выступать в любых соревнованиях ФИА – при условии выступлений под израильским флагом.

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6 комментариев

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V3ttel
Ответ Lordk
Странное у вас представление того, как в 30-е относились к евреям в Германии. Очень странное.
Так эволюция. Теперь клеймо можно ставить, а можно и не ставить )
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quznez
всё-таки придётся нам идти дальше, где там головной офис фиа? франция, париж, ну ок.
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-1
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Lordk
Ответ V3ttel
Мм в 30-е в Германии также относились к евреям. Что-то напоминает, однако теперь есть выбор, демократия!
Странное у вас представление того, как в 30-е относились к евреям в Германии. Очень странное.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
Ответ V3ttel
Мм в 30-е в Германии также относились к евреям. Что-то напоминает, однако теперь есть выбор, демократия!
Какая же чушь. В Европе и США миллионы русских живут, как же они бедные страдают. Но обратно в Россию что то не особо возвращаются
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V3ttel
Мм в 30-е в Германии также относились к евреям. Что-то напоминает, однако теперь есть выбор, демократия!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Спасибо, не надо!
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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