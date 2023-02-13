ФИА внесла поправки в правила участия для гонщиков из России и Беларуси cо вторым гражданством

внесла поправки в регламент относительно условий участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА российским и белорусским гонщикам по-прежнему нужно будет подписывать письмо, предполагающее ряд ограничений и запретов, связанных с событиями в Украине. В частности, выступления разрешаются только под нейтральным флагом, а спортсменам приходится отказываться от использования любой национальной символики.

Внесенная поправка касается спортсменов с двойным гражданством. Отныне, начиная с сезона-2023, спортсмены будут не обязаны подписывать бумагу ФИА – при условии выступления под флагом страны своего второго гражданства.

Например, резервный пилот « » , у которого помимо российского есть и гражданство Израиля, может беспрепятственно выступать в любых соревнованиях ФИА – при условии выступлений под израильским флагом.

Новый босс мировых гонок за год достал «Ф-1». Его мечтают свергнуть: обменом панчами в прессе и возмущенными письмами