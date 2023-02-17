ФИА прояснила положения запрета на несогласованные политические заявления для участников «Формулы-1»

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ФИА прояснила запрет на несогласованные политические заявления, который вводится с этого сезона.

Информация о данном запрете вызвала негодование среди гонщиков и команд «Формулы-1» – участникам соревнований не понравилось ограничения, которые касаются вопросов свободы слова и свободы выражения своего мнения.

«Для участников международных соревнований было выпущено руководство, определяющее сферу применений последний изменений, внесенных в Международный спортивный кодекс в декабре прошлого года.

Эти обновления лишь подтверждают давнюю приверженность ФИА к защите нейтралитета в автоспорте. И, в частности, обеспечивают защиту этого нейтралитета в ключевые моменты автоспортивных соревнований. Такие, как церемонии награждения на подиуме, процедуры исполнения национальных гимнов, и другие мероприятия, проводимые на «игровом поле». И данные обновления не налагают никаких дополнительных ограничений на отдельных лиц, выражающих свою точку зрения вне данных моментов.

Данная инструкция не вносит никаких изменений в параграф 12.2.1.n Международного спортивного кодекса ФИА. Нам лишь было необходимо подготовить отдельную инструкцию, чтобы облегчить процесс обеспечения соблюдения принципов нейтралитета в различных гоночных дисциплинах», – говорится в заявлении представителя ФИА.

При этом в случае нарушения данного пункта регламента предусматриваются самые разные штрафы и наказания.

В список возможных последствий как спортивный, так и денежные штрафы. В случае нарушения гонщик может получить: предупреждение, денежный штраф, штраф в виде общественных работ или общественной деятельности, аннулирование результата времени на круге/в квалификации/в гонке, потери позиций на стартовой решетке, старт с пит-лейна, временный штраф, потеря мест в итоговой классификации, проезд через пит-лейн и 30-секундный стоп-энд-гоу.

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5 комментариев

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Incendier Deafening
Ответ Федя Зубиков
Как-то этот нейтралитет не вяжется с отменой Гран при России. Какие-то двойные стандарты
Прост Вы тупой, Федор.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Зубиков
Как-то этот нейтралитет не вяжется с отменой Гран при России. Какие-то двойные стандарты
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VDX00
Эй, fia, два вопроса:
1. Что у вас за нейтралитет с баном российского флага и участников от России?
2. Вне ’игрового поля’ можно высказываться в поддержку России и вы промолчите?

Или вы лицемерные клоуны все же?
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Merzus21
жопу прикрыть пытаются
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Но ведь этого пункта не было в 2022г.
Тогда что значит "не вносит никаких изменений"?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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