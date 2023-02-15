Тото Вольфф о черной ливрее «Мерседеса»: «Постарались выжать каждый лишний грамм веса болида»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что команда вернулась к черному цвету ливреи главным образом из соображений снижения веса.

Ранее «Мерседес», чьим традиционным цветом является серебряный, использовал ливрею черного цвета в 2020 и 2021 году.

«В прошлом году у нас были проблемы с лишним весом болида. В этом же году мы постарались разобраться, за счет чего сможем выжать из ситуации каждый лишний грамм. Так что история повторяется. Вы сами увидите, что на болиде будет несколько элементов из необработанного карбона, а некоторые специально были окрашены в черный матовый цвет.

Конечно, когда мы меняли ливрею в 2020 году, главным образом это было сделано в поддержку многообразия и равноправия, и эти вопросы нам небезразличны. Черный цвет стал частью природы «Мерседеса», и мы рады его возвращению», – рассказал Вольфф.

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8 комментариев

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うちはイタチ
короче с сезона 2024 все болиды будут полностью чёрные)
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tick_tick_BOOM
На этом черновике хорошо видно только кислотно-зеленый номер Льюиса. Спонсорские наклейки сольются в зебру все.
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TravenS
Ответ FaithDevotion
Да причина их прошлой чернушной ливрее ещё больше вопросов вызывает)
Мне вот абсолютно пофиг, какой там смысл цвета, рисунка, главное — стильно (имхо)
+1
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FaithDevotion
Ответ TravenS
Мерс был уже черным и без этих танцев, к ним меньше всех вопросов
Да причина их прошлой чернушной ливрее ещё больше вопросов вызывает)
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Scorpio
Ответ Анатолий Зубков
Я так понимаю, у сэра есть преимущество перед другими гонщиками в вопросе снижения веса. Мне кажется, это серая зона регламента, вернее чёрная.
какой у вас юмор, черный)
+5
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+5
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TravenS
Ответ WINWOLF
С этим безумием по поводу снижения массы определенно нужно что-то делать, такими темпами болиды придется определять по спонсорским наклейкам на голом карбоне.
Мерс был уже черным и без этих танцев, к ним меньше всех вопросов
+2
0
+2
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WINWOLF
С этим безумием по поводу снижения массы определенно нужно что-то делать, такими темпами болиды придется определять по спонсорским наклейкам на голом карбоне.
+7
0
+7
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Анатолий Зубков
Я так понимаю, у сэра есть преимущество перед другими гонщиками в вопросе снижения веса. Мне кажется, это серая зона регламента, вернее чёрная.
+17
-1
+16
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