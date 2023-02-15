Тото Вольфф о черной ливрее «Мерседеса»: «Постарались выжать каждый лишний грамм веса болида»

Исполнительный директор « » признал, что команда вернулась к черному цвету ливреи главным образом из соображений снижения веса.

Ранее «Мерседес», чьим традиционным цветом является серебряный, использовал ливрею черного цвета в 2020 и 2021 году.

«В прошлом году у нас были проблемы с лишним весом болида. В этом же году мы постарались разобраться, за счет чего сможем выжать из ситуации каждый лишний грамм. Так что история повторяется. Вы сами увидите, что на болиде будет несколько элементов из необработанного карбона, а некоторые специально были окрашены в черный матовый цвет.

Конечно, когда мы меняли ливрею в 2020 году, главным образом это было сделано в поддержку многообразия и равноправия, и эти вопросы нам небезразличны. Черный цвет стал частью природы «Мерседеса», и мы рады его возвращению», – рассказал Вольфф.

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