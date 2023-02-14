Ральф Шумахер о том, что Алонсо назвал Стролла потенциальным чемпионом: «Уже 1 апреля?»

Теги Фернандо Алонсо Ральф Шумахер Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Ральф Шумахер оценил шансы Ланса Стролла на чемпионство в «Формуле-1».

Как сообщил новый напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, канадец может завоевать титул.

«Ланс – очень молодой и очень талантливый гонщик, который способен стать чемпионом», – заявил Алонсо.

Шумахер опубликовал скриншот новости и поделился комментарием.

«Точно! А машины «Формулы-1» могут летать 😂🙈. Или уже наступило 1 апреля?😉» – написал в соцсетях эксперт и бывший пилот «Ф-1».

Фернандо Алонсо: «Стролл талантливый гонщик, он способен стать чемпионом «Ф-1»

У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце

4 комментария

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Рнпрл Аари
Ахах. Не плохо
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dw4xbhdgb8
Ну хоть не Мик
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Grigpar
Тут Ральф прав, только не понятно почему он про своего родственничка так не писал, которого уже пнули с F1 и который хуже Стролла в 2 раза.
Да и вообще. Откуда он знает про 1 апреля? :)
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SIH
Вообще-то летать могут, правда, недалеко.
Марк Вебер в 2010 в Валенсии мертвую петлю даже крутанул!
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