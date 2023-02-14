Ральф Шумахер о том, что Алонсо назвал Стролла потенциальным чемпионом: «Уже 1 апреля?»

оценил шансы на чемпионство в «Формуле-1».

Как сообщил новый напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, канадец может завоевать титул.

«Ланс – очень молодой и очень талантливый гонщик, который способен стать чемпионом», – заявил Алонсо.

Шумахер опубликовал скриншот новости и поделился комментарием.

«Точно! А машины «Формулы-1» могут летать 😂🙈. Или уже наступило 1 апреля?😉» – написал в соцсетях эксперт и бывший пилот «Ф-1».

Фернандо Алонсо: «Стролл талантливый гонщик, он способен стать чемпионом «Ф-1»

У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце