Ральф Шумахер о том, что Алонсо назвал Стролла потенциальным чемпионом: «Уже 1 апреля?»
Ральф Шумахер оценил шансы Ланса Стролла на чемпионство в «Формуле-1».
Как сообщил новый напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, канадец может завоевать титул.
«Ланс – очень молодой и очень талантливый гонщик, который способен стать чемпионом», – заявил Алонсо.
Шумахер опубликовал скриншот новости и поделился комментарием.
«Точно! А машины «Формулы-1» могут летать 😂🙈. Или уже наступило 1 апреля?😉» – написал в соцсетях эксперт и бывший пилот «Ф-1».
Фернандо Алонсо: «Стролл талантливый гонщик, он способен стать чемпионом «Ф-1»
У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце
Да и вообще. Откуда он знает про 1 апреля? :)
Марк Вебер в 2010 в Валенсии мертвую петлю даже крутанул!