«Мерседес» подписал экс-спонсора «Феррари». Контракт со Скудерией оценивали в $25 млн в год

«Мерседес» заключил контракт с компанией Qualcomm, занимающейся полупроводниками.

На болиде W14 появилось лого Snapdragon – бренда фирмы. Соглашение рассчитано на несколько лет.

Ранее логотип присутствовал на машинах «Феррари», однако в январе стало известно о прекращении сотрудничества между Скудерией и Qualcomm. По оценке издания RacingNews365, сделка приносила итальянской команде 25 миллионов долларов в год (в денежном виде, а также в форме технической поддержки).

«Феррари» прекратила сотрудничество со спонсорами, приносившими $55 млн в год (RacingNews365)

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