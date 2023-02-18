Отмар Сафнауэр ответил Алонсо: «Фернандо радовался 4-му месту, как и все в «Альпин»

Отмар Сафнауэр отреагировал на критику Фернандо Алонсо своих прошлых команд.

Двукратный чемпион «Формулы-1» заявил, что его бывшие команды «были рады четвертому или пятому месту, праздновали, когда занимали седьмую позицию».

В прошлом году «Альпин», которую возглавляет Сафнауэр, стала четвертой в Кубке конструкторов, обыграв « ». Алонсо покинул коллектив и присоединился к «Астон Мартин».

«Полагаю, если вернуться назад, когда мы финишировали четвертыми, он радовался так же, как и все остальные члены команды. Годом ранее мы стали пятыми и рассчитывали подняться на четвертое место. Это непросто: предстояло выиграть у «Макларена». Я посещал Уокинг, и там огромная комната с трофеями. Нелегко победить такого соперника.

Я считаю, нужно праздновать успех, если поставил перед собой задачу стать четвертым, а не пятым. Не думаю, что в праздновании есть что-то постыдное. Если в ближайшем сезоне мы окажемся гораздо ближе к топ-3, чем были, я тоже отпраздную. Это будет означать, что мы сократили отставание и добились прогресса», – сказал руководитель французской команды.

Фернандо Алонсо: «Мои прошлые команды праздновали 7-е место. «Астон Мартин» не отмечает, пока не победит»

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