Маттиа Бинотто об SF-23: «Я принимал участие в проектировании, но это не мой болид. Это машина «Феррари»

Бывший руководитель «Феррари» прокомментировал презентацию нового болида SF-23.

Бинотто отметил, что не будет видеть своей личной заслуги в том, если новая машина окажется удачной и позволить «Феррари» добиться значительных успехов.

«В «Формуле-1» мы не говорим об индивидуальностях. Мы говорим о работе группы людей в целом. Эта машина была спроектирована в прошлом году, и я принимал в этом участие. Но это не мой болид, это машина «Феррари».

Чтобы победить, вам всегда необходима лучшая машина в пелотоне. Гонщик может обеспечить лишь конечную разницу в 0,2 секунды на трассе. При этом у гонщика должна быть харизма, ведь он должен сплотить команду, подталкивая ее вперед, заставляя становиться лучше», – рассказал Бинотто.

Новую «Феррари» объявили «беспрецедентно быстрой» – с радикальными доработками. Похоже на правду – мелочи потрясают