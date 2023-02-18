Экипаж Мазепина финишировал 7-м после старта с поула в гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби
Никита Мазепин и его партнеры по команде «99 Рейсинг» стали седьмыми в первой гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии «Ле-Ман».
Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти, завоевавшим поул. Тем не менее, в гонке закрепить успех не удалось, команда получила два штрафа – за нарушение пределов трассы и превышение скорости на пит-лейн.
Заезд выиграл экипаж «Кул Рейсинг» (Малте Якобсен, Александр Гуани, Николя Ляпьер), экс-пилот «Формулы-1» Пол ди Реста и его коллеги по «Юнайтед Аутоспортс» финишировали вторыми.
Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?
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