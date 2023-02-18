Экипаж Мазепина финишировал 7-м после старта с поула в гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби

Теги результаты Нил Джани Формула-1 Пол ди Реста Николя Ляпьер Никита Мазепин Азиатская серия Ле-Ман Авто

Никита Мазепин и его партнеры по команде «99 Рейсинг» стали седьмыми в первой гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии «Ле-Ман».

Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти, завоевавшим поул. Тем не менее, в гонке закрепить успех не удалось, команда получила два штрафа – за нарушение пределов трассы и превышение скорости на пит-лейн.

Заезд выиграл экипаж «Кул Рейсинг» (Малте Якобсен, Александр Гуани, Николя Ляпьер), экс-пилот «Формулы-1» Пол ди Реста и его коллеги по «Юнайтед Аутоспортс» финишировали вторыми.

Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Никита внёс решающий вклад в седьмое место после поула! Так держать! Знай наших!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий