Экипаж Мазепина финишировал 7-м после старта с поула в гонке Азиатской серии «Ле-Ман» в Абу-Даби

и его партнеры по команде «99 Рейсинг» стали седьмыми в первой гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии «Ле-Ман».

Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти, завоевавшим поул. Тем не менее, в гонке закрепить успех не удалось, команда получила два штрафа – за нарушение пределов трассы и превышение скорости на пит-лейн.

Заезд выиграл экипаж «Кул Рейсинг» (Малте Якобсен, Александр Гуани, ), экс-пилот «Формулы-1» Пол ди и его коллеги по «Юнайтед Аутоспортс» финишировали вторыми.

Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?