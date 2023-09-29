Весенние лиги XFL и ЮСФЛ приняли решение объединиться

Две профессиональных лиги по американскому футболу объявили о грядущем слиянии.

XFL впервые появилась в 2001 году, однако продержалась лишь один сезон. В 2020 году лига возродилась, но быстро стала банкротом из-за пандемии коронавируса. Позже лигу выкупили актер Дуэйн Джонсон и бизнесвумен Дэни Гарсия. XFL сумела провести полноценный сезон–2023.

ЮСФЛ образована в 2022 году и унаследовала бренд лиги, существовавшей в восьмидесятых годах. Эта лига провела два подряд полноценных сезона.

Каждая лига насчитывает по 8 команд. В XFL выступают «Ди Си Дефендерс», «Сиэтл Си Дрэгонс», «Сент-Луис Баттлхоукс», «Вегас Вайперс», «Арлингтон Ренегейдс», «Хьюстон Рафнекс», «Орландо Гардианс» и «Сан-Антонио Брамас».

В ЮСФЛ играют «Мичиган Пэнтерс», «Нью-Джерси Дженералс», «Филадельфия Старз», «Питтсбург Молерс», «Бирмингем Стэллионс», «Хьюстон Гэмблерс», «Мемфис Сноубоутс» и «Нью-Орлеан Брейкерс».

О новом бренде, составе и структуре лиги будет сообщено позднее.