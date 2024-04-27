Брат Кристиана Маккэффри был задрафтован «Вашингтоном». Все выборы третьего раунда драфта НФЛ
В Детройте состоялся третий раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали 36 футболистов.
«Майами Долфинс» были лишены выбора №22 в 3-м раунде за нелегальные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном в 2022 году.
Все выборы третьего раунда:
- «НЙ Джетс»: WR Малакай Корли («Западный Кентукки)
- «Аризона»: RB Трей Бенсон («Флорида Стейт»)
- «Вашингтон»: OG Брэндон Коулмен (ТХУ)
- «Нью-Ингленд»: OT Кейден Уоллес («Пенн Стейт»)
- «ЛА Чарджерс»: LB Джуниор Колсон («Мичиган»)
- «НЙ Джайентс»: CB Эндрю Филлипс («Кентукки»)
- «Аризона»: OT Айзея Адамс («Иллинойс»)
- «Каролина»: LB Тревин Уоллес («Кентукки»)
- «Даллас»: OG Купер Биби («Канзас Стейт»)
- «Атланта»: Edge Брейлен Трайс («Вашингтон»)
- «Чикаго»: OT Киран Амегаджи («Йель»)
- «Денвер»: Edge Джона Эллисс («Юта»)
- «Лас-Вегас»: OT Делмар Глейз («Мэриленд»)
- «Хьюстон»: S Кейлен Буллок («Южная Калифорния»)
- «Индианаполис»: OT Мэтт Гонсалвеш («Питтсбург»)
- «Цинциннати»: WR Джермейн Бертон («Алабама»)
- «Сиэтл»: OG Кристиан Хейнс («Коннектикут»)
- «Аризона»: TE Тип Райман («Иллинойс»)
- «ЛА Рэмс»: RB Блейк Корам («Мичиган»)
- «Питтсбург»: WR Роман Уилсон («Мичиган»)
- «Кливленд»: OG Зак Зинтер («Мичиган»)
- «Сан-Франциско»: OT Доминик Пуни («Канзас»)
- «Даллас»: LB Марист Лиуфау («Нотр-Дам»)
- «Грин-Бэй»: RB Маршон Ллойд («Южная Калифорния»)
- «Тампа-Бэй»: S Тайки Смит («Джорджия»)
- «Аризона»: CB Илайджа Джонс («Бостон Колледж»)
- «Грин-Бэй»: LB Тайрон Хоппер («Миссури»)
- «Тампа-Бэй»: WR Джейлен Макмиллэн («Вашингтон»)
- «Балтимор»: LB Адиса Айзек («Пенн Стейт»)
- «Филадельфия»: Edge Джейликс Хант («Хьюстон Крисчен»)
- «Баффало»: DT Диуэйн Картер («Дьюк»)
- «Джексонвилл»: CB Джерриан Джонс («Флорида Стейт»)
- «Цинциннати»: DT Маккиннли Джексон («Техас А&М»)
- «Питтсбург»: LB Пейтон Уилсон («Северная Каролина Стейт»)
- «ЛА Рэмс»: S Кэмрен Кинченс («Майами»)
- «Вашингтон»: WR Люк Маккэффри («Райс»)
Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.
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