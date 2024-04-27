Брат Кристиана Маккэффри был задрафтован «Вашингтоном». Все выборы третьего раунда драфта НФЛ

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В Детройте состоялся третий раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали 36 футболистов.

«Майами Долфинс» были лишены выбора №22 в 3-м раунде за нелегальные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном в 2022 году.

Все выборы третьего раунда:

  1. «НЙ Джетс»: WR Малакай Корли («Западный Кентукки)
  2. «Аризона»: RB Трей Бенсон («Флорида Стейт»)
  3. «Вашингтон»: OG Брэндон Коулмен (ТХУ)
  4. «Нью-Ингленд»: OT Кейден Уоллес («Пенн Стейт»)
  5. «ЛА Чарджерс»: LB Джуниор Колсон («Мичиган»)
  6. «НЙ Джайентс»: CB Эндрю Филлипс («Кентукки»)
  7. «Аризона»: OT Айзея Адамс («Иллинойс»)
  8. «Каролина»: LB Тревин Уоллес («Кентукки»)
  9. «Даллас»: OG Купер Биби («Канзас Стейт»)
  10. «Атланта»: Edge Брейлен Трайс («Вашингтон»)
  11. «Чикаго»: OT Киран Амегаджи («Йель»)
  12. «Денвер»: Edge Джона Эллисс («Юта»)
  13. «Лас-Вегас»: OT Делмар Глейз («Мэриленд»)
  14. «Хьюстон»: S Кейлен Буллок («Южная Калифорния»)
  15. «Индианаполис»: OT Мэтт Гонсалвеш («Питтсбург»)
  16. «Цинциннати»: WR Джермейн Бертон («Алабама»)
  17. «Сиэтл»: OG Кристиан Хейнс («Коннектикут»)
  18. «Аризона»: TE Тип Райман («Иллинойс»)
  19. «ЛА Рэмс»: RB Блейк Корам («Мичиган»)
  20. «Питтсбург»: WR Роман Уилсон («Мичиган»)
  21. «Кливленд»: OG Зак Зинтер («Мичиган»)
  22. «Сан-Франциско»: OT Доминик Пуни («Канзас»)
  23. «Даллас»: LB Марист Лиуфау («Нотр-Дам»)
  24. «Грин-Бэй»: RB Маршон Ллойд («Южная Калифорния»)
  25. «Тампа-Бэй»: S Тайки Смит («Джорджия»)
  26. «Аризона»: CB Илайджа Джонс («Бостон Колледж»)
  27. «Грин-Бэй»: LB Тайрон Хоппер («Миссури»)
  28. «Тампа-Бэй»: WR Джейлен Макмиллэн («Вашингтон»)
  29. «Балтимор»: LB Адиса Айзек («Пенн Стейт»)
  30. «Филадельфия»: Edge Джейликс Хант («Хьюстон Крисчен»)
  31. «Баффало»: DT Диуэйн Картер («Дьюк»)
  32. «Джексонвилл»: CB Джерриан Джонс («Флорида Стейт»)
  33. «Цинциннати»: DT Маккиннли Джексон («Техас А&М»)
  34. «Питтсбург»: LB Пейтон Уилсон («Северная Каролина Стейт»)
  35. «ЛА Рэмс»: S Кэмрен Кинченс («Майами»)
  36. «Вашингтон»: WR Люк Маккэффри («Райс»)

Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.

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