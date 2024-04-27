Брат Кристиана Маккэффри был задрафтован «Вашингтоном». Все выборы третьего раунда драфта НФЛ

В Детройте состоялся третий раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали 36 футболистов.

«Майами Долфинс» были лишены выбора №22 в 3-м раунде за нелегальные переговоры с квотербеком Томом Брэди и тренером Шоном Пейтоном в 2022 году.

Все выборы третьего раунда:

«НЙ Джетс»: WR Малакай Корли («Западный Кентукки) «Аризона»: RB Трей Бенсон («Флорида Стейт») «Вашингтон»: OG Брэндон Коулмен (ТХУ) «Нью-Ингленд»: OT Кейден Уоллес («Пенн Стейт») «ЛА Чарджерс»: LB Джуниор Колсон («Мичиган») «НЙ Джайентс»: CB Эндрю Филлипс («Кентукки») «Аризона»: OT Айзея Адамс («Иллинойс») «Каролина»: LB Тревин Уоллес («Кентукки») «Даллас»: OG Купер Биби («Канзас Стейт») «Атланта»: Edge Брейлен Трайс («Вашингтон») «Чикаго»: OT Киран Амегаджи («Йель») «Денвер»: Edge Джона Эллисс («Юта») «Лас-Вегас»: OT Делмар Глейз («Мэриленд») «Хьюстон»: S Кейлен Буллок («Южная Калифорния») «Индианаполис»: OT Мэтт Гонсалвеш («Питтсбург») «Цинциннати»: WR Джермейн Бертон («Алабама») «Сиэтл»: OG Кристиан Хейнс («Коннектикут») «Аризона»: TE Тип Райман («Иллинойс») «ЛА Рэмс»: RB Блейк Корам («Мичиган») «Питтсбург»: WR Роман Уилсон («Мичиган») «Кливленд»: OG Зак Зинтер («Мичиган») «Сан-Франциско»: OT Доминик Пуни («Канзас») «Даллас»: LB Марист Лиуфау («Нотр-Дам») «Грин-Бэй»: RB Маршон Ллойд («Южная Калифорния») «Тампа-Бэй»: S Тайки Смит («Джорджия») «Аризона»: CB Илайджа Джонс («Бостон Колледж») «Грин-Бэй»: LB Тайрон Хоппер («Миссури») «Тампа-Бэй»: WR Джейлен Макмиллэн («Вашингтон») «Балтимор»: LB Адиса Айзек («Пенн Стейт») «Филадельфия»: Edge Джейликс Хант («Хьюстон Крисчен») «Баффало»: DT Диуэйн Картер («Дьюк») «Джексонвилл»: CB Джерриан Джонс («Флорида Стейт») «Цинциннати»: DT Маккиннли Джексон («Техас А&М») «Питтсбург»: LB Пейтон Уилсон («Северная Каролина Стейт») «ЛА Рэмс»: S Кэмрен Кинченс («Майами») «Вашингтон»: WR Люк Маккэффри («Райс»)

Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.

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