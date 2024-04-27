Первый раннинбек на драфте НФЛ был выбран только под 46-м номером. Все выборы второго раунда

В Детройте состоялся второй раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали еще 32 футболиста.

Все выборы второго раунда:

«Баффало»: WR Кион Коулмен («Флорида Стейт») «ЛА Чарджерс»: WR Лэдд Макконки («Джорджия») «Атланта»: DT Рук Оророро («Клемсон») «Вашингтон»: DT Джержан Ньютон («Иллинойс») «Нью-Ингленд»: WR Джейлинн Полк («Вашингтон») «Теннесси»: DT Тивондре Суэт («Техас») «ЛА Рэмс»: DT Брейден Фиск («Флорида Стейт») «Филадельфия»: CB Купер Деджин («Айова») «Нью-Орлеан»: CB Кул-Эйд Маккинстри («Алабама») «Хьюстон»: CB Камари Ласситер («Джорджия») «Аризона»: CB Макс Мелтон («Ратгерс») «Лас-Вегас»: C Джексон Пауэрс-Джонсон («Орегон») «Грин-Бэй»: LB Эджеррин Купер («Техас А&М») «Каролина»: RB Джонатон Брукс («Техас») «НЙ Джайентс»: S Тайлер Нубин («Миннесота») «Джексонвилл»: DT Мейсон Смит («Луизиана Стейт») «Цинциннати»: DT Крис Дженкинс («Мичиган») «Вашингтон»: CB Майк Сейнристилл («Мичиган») «Питтсбург»: C Зак Фрейзер («Западная Вирджиния») «Индианаполис»: WR Адонай Митчелл («Техас») «Вашингтон»: TE Бен Синнотт («Канзас Стейт») «Кливленд»: DT Майкл Холл («Огайо Стейт») «Майами»: OT Патрик Пол («Хьюстон») «Даллас»: Edge Маршон Ниленд («Западный Мичиган») «Тампа-Бэй»: Edge Крис Бразуэлл («Алабама») «Грин-Бэй»: S Джевон Буллард («Джорджия») «Хьюстон»: OT Блейк Фишер («Нотр-Дам») «Баффало»: S Коул Бишоп («Юта») «Детройт»: CB Эннис Рейкстро «Балтимор»: OT Роджер Розенгартен («Вашингтон») «Канзас-Сити»: OT Кингсли Суаматаиа («Бригем Янг») «Сан-Франциско»: CB Ренардо Грин («Флорида Стейт»)

Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.

Рекорд по квотербекам, «Атланта» всех насмешила, «Биллс» помогли Махоумсу. Что произошло в первом раунде драфта