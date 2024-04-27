Первый раннинбек на драфте НФЛ был выбран только под 46-м номером. Все выборы второго раунда

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В Детройте состоялся второй раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали еще 32 футболиста.

Все выборы второго раунда:

  1. «Баффало»: WR Кион Коулмен («Флорида Стейт»)
  2. «ЛА Чарджерс»: WR Лэдд Макконки («Джорджия»)
  3. «Атланта»: DT Рук Оророро («Клемсон»)
  4. «Вашингтон»: DT Джержан Ньютон («Иллинойс»)
  5. «Нью-Ингленд»: WR Джейлинн Полк («Вашингтон»)
  6. «Теннесси»: DT Тивондре Суэт («Техас»)
  7. «ЛА Рэмс»: DT Брейден Фиск («Флорида Стейт»)
  8. «Филадельфия»: CB Купер Деджин («Айова»)
  9. «Нью-Орлеан»: CB Кул-Эйд Маккинстри («Алабама»)
  10. «Хьюстон»: CB Камари Ласситер («Джорджия»)
  11. «Аризона»: CB Макс Мелтон («Ратгерс»)
  12. «Лас-Вегас»: C Джексон Пауэрс-Джонсон («Орегон»)
  13. «Грин-Бэй»: LB Эджеррин Купер («Техас А&М»)
  14. «Каролина»: RB Джонатон Брукс («Техас»)
  15. «НЙ Джайентс»: S Тайлер Нубин («Миннесота»)
  16. «Джексонвилл»: DT Мейсон Смит («Луизиана Стейт»)
  17. «Цинциннати»: DT Крис Дженкинс («Мичиган»)
  18. «Вашингтон»: CB Майк Сейнристилл («Мичиган»)
  19. «Питтсбург»: C Зак Фрейзер («Западная Вирджиния»)
  20. «Индианаполис»: WR Адонай Митчелл («Техас»)
  21. «Вашингтон»: TE Бен Синнотт («Канзас Стейт»)
  22. «Кливленд»: DT Майкл Холл («Огайо Стейт»)
  23. «Майами»: OT Патрик Пол («Хьюстон»)
  24. «Даллас»: Edge Маршон Ниленд («Западный Мичиган»)
  25. «Тампа-Бэй»: Edge Крис Бразуэлл («Алабама»)
  26. «Грин-Бэй»: S Джевон Буллард («Джорджия»)
  27. «Хьюстон»: OT Блейк Фишер («Нотр-Дам»)
  28. «Баффало»: S Коул Бишоп («Юта»)
  29. «Детройт»: CB Эннис Рейкстро
  30. «Балтимор»: OT Роджер Розенгартен («Вашингтон»)
  31. «Канзас-Сити»: OT Кингсли Суаматаиа («Бригем Янг»)
  32. «Сан-Франциско»: CB Ренардо Грин («Флорида Стейт»)

Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.

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