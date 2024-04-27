Первый раннинбек на драфте НФЛ был выбран только под 46-м номером. Все выборы второго раунда
В Детройте состоялся второй раунд драфта НФЛ. Клубы выбрали еще 32 футболиста.
Все выборы второго раунда:
- «Баффало»: WR Кион Коулмен («Флорида Стейт»)
- «ЛА Чарджерс»: WR Лэдд Макконки («Джорджия»)
- «Атланта»: DT Рук Оророро («Клемсон»)
- «Вашингтон»: DT Джержан Ньютон («Иллинойс»)
- «Нью-Ингленд»: WR Джейлинн Полк («Вашингтон»)
- «Теннесси»: DT Тивондре Суэт («Техас»)
- «ЛА Рэмс»: DT Брейден Фиск («Флорида Стейт»)
- «Филадельфия»: CB Купер Деджин («Айова»)
- «Нью-Орлеан»: CB Кул-Эйд Маккинстри («Алабама»)
- «Хьюстон»: CB Камари Ласситер («Джорджия»)
- «Аризона»: CB Макс Мелтон («Ратгерс»)
- «Лас-Вегас»: C Джексон Пауэрс-Джонсон («Орегон»)
- «Грин-Бэй»: LB Эджеррин Купер («Техас А&М»)
- «Каролина»: RB Джонатон Брукс («Техас»)
- «НЙ Джайентс»: S Тайлер Нубин («Миннесота»)
- «Джексонвилл»: DT Мейсон Смит («Луизиана Стейт»)
- «Цинциннати»: DT Крис Дженкинс («Мичиган»)
- «Вашингтон»: CB Майк Сейнристилл («Мичиган»)
- «Питтсбург»: C Зак Фрейзер («Западная Вирджиния»)
- «Индианаполис»: WR Адонай Митчелл («Техас»)
- «Вашингтон»: TE Бен Синнотт («Канзас Стейт»)
- «Кливленд»: DT Майкл Холл («Огайо Стейт»)
- «Майами»: OT Патрик Пол («Хьюстон»)
- «Даллас»: Edge Маршон Ниленд («Западный Мичиган»)
- «Тампа-Бэй»: Edge Крис Бразуэлл («Алабама»)
- «Грин-Бэй»: S Джевон Буллард («Джорджия»)
- «Хьюстон»: OT Блейк Фишер («Нотр-Дам»)
- «Баффало»: S Коул Бишоп («Юта»)
- «Детройт»: CB Эннис Рейкстро
- «Балтимор»: OT Роджер Розенгартен («Вашингтон»)
- «Канзас-Сити»: OT Кингсли Суаматаиа («Бригем Янг»)
- «Сан-Франциско»: CB Ренардо Грин («Флорида Стейт»)
Церемония драфта НФЛ продлится 7 раундов и завершится сегодня. Четвертый раунд начнется в 19:00 мск.
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