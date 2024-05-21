На «Матч-ТВ» вернулись зарубежные гонки – и под «российский голос «Ф-1»! Канал партизанит показ, но сделка спасает и турнир

Весной во всем мире успело стартовать огромное количество гоночных соревнований и на этом фоне немного затерялась немецкая серия ДТМ – когда-то топовый кузовной турнир с влиянием далеко за пределами Германии. А ведь его юбилейный 40-й сезон должен вызвать интерес в том числе у фанатов автоспорта в России, потому что трансляции немецких гонок с этого года неожиданно возвращаются на наше общедоступное телевидение. Первый уик-энд серии, прошедший на трассе в Ошерслебене с 26 по 28 апреля, уже показал в прямом эфире канал «Матч! Арена», специализирующийся на зарубежном спорте. Кроме того этап доступен для бесплатного просмотра на сайте «Матча», равно как и предстоящая гонка на «Лаузицринге» . Большое событие: ДТМ стали первыми из иностранцев, кто официально вернулся в сетку вещания после 2022 года – ухода трансляций «Формулы-1» и других зарубежных гонок с российского ТВ.

На ресурсах «Матча-ТВ» – минимум упоминаний, хотя в ДТМ ничего не скрывают

Информацию о том, что федеральное ТВ официально покажет гонки зарубежной серии, первыми распространили телеграм-каналы, отслеживающие российский телерынок. Сам «Матч» презентовал премьеру более чем скромно: при поиске на сайте по ключевым словам «ДТМ» и «DTM» выходят старые тексты, а в соцсетях можно найти только короткое упоминание серии в посте от 18 апреля .

Фраза о ДТМ, как о «главной европейской гоночной серии» выглядит забавно, учитывая нынешнюю ситуацию в некогда престижном турнире и прочее его «медиаподсвещение» – ведь именно так же продвигают аудитории предложение посмотреть у вас самые топовые гонки, верно?.

Ведь только 27 апреля – за несколько часов до первой гонки сезона – новостью в телеграме поделился «российский голос «Формулы-1» Алексей Попов. Именно он на пару с супругой Натальей Фабричновой целиком прокомментировали в эфире «Матча» первый этап вернувшегося на телеэкраны ДТМ.

В остальном же оба запроса нашей редакции с просьбой рассказать о деталях сделки пресс-служба медиахолдинга оставила без ответа. Зато на cайте самой серии в списке стриминговых платформ и телеканалов разных стран, где показывают ДТМ, в разделе «Россия» легко ищется «Матч ТВ» в качестве официального вещателя. То есть права, по-видимому, приобретались напрямую у представителей ДТМ, а не через сторонних дистрибьютеров.

До 2024 года немецкие гонки у нас в стране показывали стриминги viju+sport и «Моторспорт ТВ». Последний вещал по франшизе американского холдинга Motosrport Network – крупнейшей автоспортивной медиагруппы в мире. Но с 1 января тематический «Моторспорт ТВ» прекратил существование в связи с процедурой ликвидации компании правообладателя и теперь ДТМ оперативно нашел новых партнеров в России. Место viju+sport заняла еще одна российская платформа «Старт», которая пока транслирует ДТМ для стран СНГ и Грузии. При этом на «Старте» в прямом эфире дополнительно показывают квалификации перед каждым из двух заездов (но без обильной программы гонок поддержки, как делал раньше «Моторспорт ТВ»), тогда как «Матч» предлагает своим зрителям минимум – только две гонки в субботу и воскресенье.

ДТМ + Россия в прошлом: от этапа в Подмосковье до первого русского в «Ф-1»

Крупнейшая кузовная серия Германии – известный бренд и у нас. Любовь болельщиков ДТМ завоевал прежде всего благодаря своим машинам, которые в золотые годы представляли собой модифицированные версии популярных седанов немецких марок «Мерседес», «Ауди», «БМВ», «Опель», итальянской «Альфа Ромео», а иногда такой экзотики, как «Форд» Mustang. При этом туринговые автомобили были не просто заряженными версиями дорожных моделей, а по уровню инноваций могли удивить даже «Формулу-1». Особенно, когда в 90-х в чемпионат перекочевали забаненные в Гран-при технологии вроде трэкшен-контроля или активной подвески, дополнявшие собственные разработки заводских команд (например, автоматику распределения веса у «Мерседеса»). Продвинутые машины также позволяли без дополнительных трат на младшие серии (ведь заводская программа в кузовах и так уже работает!) обкатывать в ДТМ перспективную молодежь. В серии успел погонять даже молодой Михаэль Шумахер , но еще чаще светились экс-гонщики «Ф-1», включая чемпионов мира Кеке Росберга и Мику Хаккинена .

Тем не менее растущие с каждым сезоном расходы напрягали все сильнее даже с поддержкой автогигантов, и немецкий чемпионат туринговых автомобилей (именно так переводилось оригинальное название DTM – Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) прекратил существование в 1995-м, а всего лишь годом позже не стало и его международного преемника – ITC.

Гонки ДТМ на подмосковной трассе Moscow Raceway в 2017 году

В 2000 году серия возродилась усилиями немецких автоконцернов – им все равно требовалась арена для взаимного продвижения через громкие вывески схваток друг с другом. За основу болидов взяли силуэт-прототипы, едва напоминавшие серийные авто, но подготовленные по более бюджетному регламенту. Перерожденная серия начала активно выезжать за пределы Германии – потеряла статус национального чемпионата, ведь по правилам ФИА в календаре чемпионата страны допускалась только одна зарубежная гонка. Однако так ДТМ сохранил и где-то приумножил междунарондную любовь.

А в 2013-м европейский NASCAR добрался и до России, где вплоть до 2017-го собирал аншлаги с 40 тысячами зрителей на подмосковной трассе «Москоу Рейсвей». А в 2014 году в серии появился и первый русский пилот в лице Виталия Петрова, на тот момент завершившего три сезона в «Формуле-1».

Примерно к 2019 году в ДТМ уже давно не было ни российского этапа, ни тем более Петрова, но начались разговоры о возможных выступлениях на будущем автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Гонку несколько раз анонсировали, но переносили под разными предлогами в основном связанными с пандемией коронавируса и усложнившейся логистикой. Правда, еще до рубикона 2022-го ДТМ пережил серьезный кризис, из которого, похоже, не выбрался до сих пор.

Современный ДТМ застрял в концептуальном кризисе и без самобытности плохо тянет на эксклюзив

Еще до пандемии под влиянием последствий «Дизельгейта» и выросших расходов на штрафы, экологичность и электрификацию серию начали один за другим покидать автопроизводители – переключались на «Формулу Е», «Дакар» и серии с более современным и менее затратным регламентом (вроде общего для всего мира GT3 и GT4). Также в Германии снизился и зрительский интерес – под влиянием антиавтомобильного движения почти пропали юные пилоты, закрылась некогда одна из самых сильных в Европе региональных «Ф-4», а на крупные ивенты приходило все меньше болельщиков. Да и сейчас некоторые заезды электрокаров в Германии прерываются протестами экоактивистов (!).

К началу сезона-2020 в участниках осталось всего две марки – «БМВ» и «Ауди». Будущее казалось туманным, особенно на фоне гарантированного падения доходов из-за ковидных ограничений и запрета зрителей на трибунах (формировавших немалую часть бюджета серии), но тут наступила подлинная катастрофа. Накануне первого этапа ателье «АБТ», обеспечивавшее заводскую поддержку болидов «Ауди», заявило о том, что сворачивает программу в ДТМ к концу года.

Кроме «БМВ» в Европе больше не оставалось производителей, собиравших машины регламента «Класса 1» для ДТМ, и чтобы не превращаться в монокубок, руководство серии во главе с легендой «Формулы-1» Герхардом Бергером выбрало перейти на более распространенную технику GT3 в 2021-м.

Первая гонка сезона ДТМ в Ошерслебене

В тот момент решение казалось временным, потому что почти сразу был презентован проект будущего ДТМ с электрокарами мощностью более 1000 лошадиных сил и высокими технологиями. Казалось, серия славившаяся передовыми разработками восстановит престижный статус – стоит только подождать. Но уже в декабре 2022-го головной промоутер ITR продал права на ДТМ немецкому автоклубу ADAC (в Германии выполняет функции автомобильной федерации – прим. Sports), а Бергер ушел с поста руководителя.

Причиной отказа от электрического будущего и продажи турнира в обоих случаях стала нехватка финансирования. Еще будучи на своем посту Бергер регулярно жаловался на пандемию, подкосившую экономику ДТМ, а ADAC, существующий на членские взносы, в итоге взял на баланс терпящую бедствие серию.

На момент приобретения под эгидой немецкого автоклуюа уже проводились другие соревнования на аналогичной технике GT3 – ADAC GT Masters. И хотя ДТМ все же перенесла некоторые инженерные фишки с прежних болидов «Класса 1» на новые машины, внешне две серии практически дублировали друг друга. Кроме того ДТМ не смог претендовать на статус ведущей серии в классе GT3 ни на европейском, ни тем более на мировом уровнях, так как здесь его переигрывал целый ряд турниров с большими бюджетами, давней историей и лучшем уровнем инженерии – от наследников культового Blancpain из Fanatec GT World Challenge до Европейской серии «Ле-Ман» и WEC .

Гонка ADAC GT Masters в Ошерслебене

ДТМ все равно оставили топ-статус благодаря былому престижу и более сильному составу участников (до сих пор мелькают бывшие или будущие пилоты «Ф-1» вроде Алекса Албона или Лиама Лоусона, и даже сейчас там гоняет бывший из ростера Гран-при Джек Эйткен и протеже Ферстаппена «он от меня стабильно в 0,2 секунды» (с) Тьерри Вермюлен) – да и машины им готовят лучшие команды Германии и Европы («АБТ» и заводской «Мерседес»). GT Masters в свою очередь низвели до гонок поддержки основного турнира с перспективой стать национальной серией по гонкам на выносливость. Но по сути такое распределение ролей стало искусственной попыткой сохранить за потерявшим самобытность ДТМ хоть какой-то престиж. И наличие хоть каких-то международных трансляций хоть с какой-то аудиторией явно поможет для куммулятивного эффекта и возможности свести все в одну таблицу, предъявить в отчете и сказать «смотрите, все было не зря, потихоньку выкарабкиваемся. Инвесторы, ждем!»

Трансляции ДТМ – попытка главного спортивного канала страны сохранить свою статусность

Кризис идентичности нынешнего ДТМ удачно совпал с аналогичной проблемой у вещателя в России. Без прежнего пакета автоспортивных мероприятий и ряда крупных соревнований в других видах спорта главный спортивный телеканал страны теперь занят тем, что делает хорошую мину при плохой игре. Попытка начать крутить гонки увядающей серии, но зато заграничной и с более-менее громким названием – лишнее тому подтверждение. Вероятно, контракт с ДТМ был первым доступным вариантом, на который сразу и согласились «закупщики» канала, лишь бы иметь в своем активе хоть что-то известнее чем РСКГ (да и вообще хоть что-то еще именно кольцевое, кроме РСКГ).

К слову, показы немецкой серии не идут в ущерб отечественному автоспорту: у российских кольцевых гонок и дрифтеров из РДС есть слоты под прямые трансляции сразу на флагманском канале «Матча», в то время как ДТМ крутят на второстепенной «Арене». Правда, картинка с местных соревнований и режиссура трансляций остановились в развитии где-то четыре года назад – потому для них соседство с по-прежнему топовой как минимум по качеству вещания ДТМ будет однозначно полезно. Ведь, безусловно, роль в создании продукта из картинки и режиссуры ещеи играет позиция самих российских гонщиков и организаторов, для большинства из которых доступ к онбордам и радиопереговорам – фантастика.

Тем временем самым популярным способом смотреть зарубежные гонки у российских болельщиков вынужденно стали пиратские трансляции. Ведь, даже наличия банковской карты, позволяющей оплачивать подписку F1 TV, «Евроспорта» и других сервисов, показывающих мировые гонки, уже недостаточно. Желание некоторых серий любым путем отгородиться от России оказалось настолько изощренным, что они блокируют доступ к своим медиаресурсам даже через VPN.

Насколько целесообразны тогда любых официальные трансляции заграничных гонок без широкой рекламы самого шанса что-то посмотреть, когда аудитория все плотнее подсаживается на доступную альтернативу? Или это делается не столько для зрителей, сколько ради поддержания некой «статусности»? Пока ответов не видно.

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Фотографии: dtm.com , Wikimedia Commons , ADAC