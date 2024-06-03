Тото Вольфф о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Люди могут менять свое мнение, никаких обид»
Вольфф пожелал Хэмилтону удачи в «Феррари».
Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что спокойно воспринял решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари», хотя еще недавно он говорил о том, что хочет до конца карьеры выступать за «Мерседес».
«Льюис говорил, что хочет остаться в «Мерседесе», а потом решил уйти. Но люди могут менять свое мнение – так бывает. У них могут меняться обстоятельства. И это нужно уважать. Сегодня у тебя может быть одно мнение, а завтра уже совсем другое, так что никаких обид.
Если «Феррари» сможет предоставить конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионский титул. В этом нет никаких сомнений.
У нас с Льюисом всегда будут хорошие отношения, и я буду часто вспоминать те прекрасные времена, которые он провел в «Мерседесе» – как в профессиональном, так и в личном плане.
Когда Льюис перейдет в «Феррари», он станет нашим соперником – но я всегда буду желать ему только самого лучшего», – рассказал Вольфф.
Ничего себе кастинг в «Мерседесе» на смену Хэмилтону: Льюис продвигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!
Макларен занят, Феррари обсуждают контракт с Карлосом, Ред Буллу нужен только абсолютно второй пилот - так они видели ситуацию.
На этом фоне у Льюиса не было альтернатив. Мало ли, что он хотел не просто "остаться в Мерседесе", а долгосрочный контракт и статус постоянного амбассадора.
А Мерс - на тебе 1+1 и скажи "спасибо", нам нужно думать о будущем Антонелли. Что же, за что боролись, на то и напоролись. Сильно упростили Льюису принятие решения, когда пришли Феррари.
Но насчет дружбы - надеюсь, будет, как и говорит Тото. Это были очень классные отношения. Пусть переживут все терки.
Особенно при смене регламента, когда "кончился" движок Мерса?
Иногда мне кажется, что под каждой новостью с упоминанием Хэмилтона, идёт перепись юзеров по принципу понижения IQ.
Даже жалко разбавлять вашу компанию. Не вписываюсь...