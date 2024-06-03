Тото Вольфф о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Люди могут менять свое мнение, никаких обид»

Вольфф пожелал Хэмилтону удачи в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что спокойно воспринял решение перейти в « », хотя еще недавно он говорил о том, что хочет до конца карьеры выступать за «Мерседес».

«Льюис говорил, что хочет остаться в «Мерседесе», а потом решил уйти. Но люди могут менять свое мнение – так бывает. У них могут меняться обстоятельства. И это нужно уважать. Сегодня у тебя может быть одно мнение, а завтра уже совсем другое, так что никаких обид.

Если «Феррари» сможет предоставить конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионский титул. В этом нет никаких сомнений.

У нас с Льюисом всегда будут хорошие отношения, и я буду часто вспоминать те прекрасные времена, которые он провел в «Мерседесе» – как в профессиональном, так и в личном плане.

Когда Льюис перейдет в «Феррари», он станет нашим соперником – но я всегда буду желать ему только самого лучшего», – рассказал .

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