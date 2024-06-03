Тото Вольфф о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Люди могут менять свое мнение, никаких обид»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф пожелал Хэмилтону удачи в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что спокойно воспринял решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари», хотя еще недавно он говорил о том, что хочет до конца карьеры выступать за «Мерседес».

«Льюис говорил, что хочет остаться в «Мерседесе», а потом решил уйти. Но люди могут менять свое мнение – так бывает. У них могут меняться обстоятельства. И это нужно уважать. Сегодня у тебя может быть одно мнение, а завтра уже совсем другое, так что никаких обид.

Если «Феррари» сможет предоставить конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионский титул. В этом нет никаких сомнений.

У нас с Льюисом всегда будут хорошие отношения, и я буду часто вспоминать те прекрасные времена, которые он провел в «Мерседесе» – как в профессиональном, так и в личном плане.

Когда Льюис перейдет в «Феррари», он станет нашим соперником – но я всегда буду желать ему только самого лучшего», – рассказал Вольфф.

Ничего себе кастинг в «Мерседесе» на смену Хэмилтону: Льюис продвигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!

5 комментариев
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Тото неверно оценил ситуацию и недооценил серьезность намерений Вассера. Судя по реакциям из Мерседеса, никто не рассматривал всерьез вариант Феррари для LH.
Макларен занят, Феррари обсуждают контракт с Карлосом, Ред Буллу нужен только абсолютно второй пилот - так они видели ситуацию.
На этом фоне у Льюиса не было альтернатив. Мало ли, что он хотел не просто "остаться в Мерседесе", а долгосрочный контракт и статус постоянного амбассадора.
А Мерс - на тебе 1+1 и скажи "спасибо", нам нужно думать о будущем Антонелли. Что же, за что боролись, на то и напоролись. Сильно упростили Льюису принятие решения, когда пришли Феррари.
Но насчет дружбы - надеюсь, будет, как и говорит Тото. Это были очень классные отношения. Пусть переживут все терки.
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Ответ Клименко
Как более более быстрой машиной и жирным контрактом поманили - семья Мерседес закончилась, как некогда семья Макларен
Т.е. ты РЕАЛЬНО предполагаешь, что Люису никто за все эти годы контракт не предлагал?
Особенно при смене регламента, когда "кончился" движок Мерса?
Иногда мне кажется, что под каждой новостью с упоминанием Хэмилтона, идёт перепись юзеров по принципу понижения IQ.
Даже жалко разбавлять вашу компанию. Не вписываюсь...
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Ответ Пинок Ногоев
Т.е. ты РЕАЛЬНО предполагаешь, что Люису никто за все эти годы контракт не предлагал? Особенно при смене регламента, когда "кончился" движок Мерса? Иногда мне кажется, что под каждой новостью с упоминанием Хэмилтона, идёт перепись юзеров по принципу понижения IQ. Даже жалко разбавлять вашу компанию. Не вписываюсь...
Когда ты выдуманную неподтвержденную отсебятину приводишь в качестве факта для оценки моего айкью, то оцени адекватность такого поведения. Нет, известно, что Феррари давно хотела переманить Льюиса, но пока был самовоз и более длительный контракт, Льюис отказывался. Семья же Мерседес, как ее можно покинуть. Оказывается можно, если семья перестает даровать прежние блага
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