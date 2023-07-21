19 июля «Российский голос «Формулы-1» Алексей Попов и его напарница по трансляциям Наталья Фабричнова объявили, что недавно поженились.

Они вместе комментировали гонки с Гран-при Испании 2012-го, вместе летали на гонки (причем Наталья делала это почти без зарплаты!), вместе перешли на «Матч-ТВ», вместе записывали видео для ютуба и вместе окончательно ушли в блоги после разрыва контракта на трансляцию «Формулы-1» в России.

Они давно знакомы, и в профессию Наталью привел Алексей – Фабричнова рассказывала об этом в интервью Sports.ru:

«С Алексеем Поповым мы давно знакомы – работали на телевидении, занимались картингом на любительском уровне. Какое-то время я ездила на «Формулу-1» фрилансером, писала статьи. Шел двадцатый сезон трансляций «Формулы-1» в России, и перед юбилейным Гран-при Испании Алексей предложил помочь ему, рассказать, как я вижу гонку глазами спортсмена. Сначала меня эта идея очень испугала. Я считала, что просто не дошла до такого уровня как спортсмен, чтобы рассуждать в эфире как эксперт. Алексей сказал: все нормально, попробуй. Более-менее стало получаться, и постепенно мы сработались.

Что было самым сложным? Во-первых, нужно быть сконцентрированным сразу на многих вещах. Перед тобой телевизор, лайвтайминг, материалы, которые ты подготовила перед гонкой, на некоторых Гран-при – драйверс-треккер, это индикация положения пилотов на трассе. Еще неплохо было бы выглядывать в окно – смотреть, что происходит на трассе. Плюс нужно успевать читать твиттер, в котором может оперативно появляться информация от команд. От этого поначалу голова шла кругом. Во-вторых, нужно иметь очень высокий уровень подготовки, чтобы за два часа эфира успеть рассказать все новости, не отвлекаясь от того, что происходит на трассе».

«С Наташей мы познакомились на работе, но дружить начали на картодроме, – рассказывал Алексей. – Мы гонялись в одной команде, это были любительские гонки, длинные гонки на выносливость. И Наташа продвинулась чуть дальше, она смогла попасть в полу-профессиональные гонки, а я только тестировал эти быстрые карты, но не участвовал гонках, а она участвовала».

После первых же пару лет совместного комментирования пошли предположения, что Алексей и Наталья встречаются – и они только ширились с годами по мере увеличения количества совместных появлений.

Например, в ноябре 2013-го они вместе фотографировались на каникулах в ноябре:

В декабре 2013-го ходили на матч «Спартака» и «Ак Барса» – и грустили проигрышу «народной команды».

В марте вели «Бал Чемпионов» Россиийской Автомобильной Федерации – церемонию награждения лучших из лучших в 2013-м году.

Вместе встречали Рождество 2015-го – после записи первого в году «Гран При».

«Особенный» кадр с «Гран При» середины 2015-го – снято первым русским в «Ф-1» Виталием Петровым.

Совместный тест-драйв машины на 580 л.с. с «последней буквой в индексе – R» в сентябре 2-2015-го:

А это с Петровым на октябрьском Гран-при России в 2015-м.

«В человеческом плане с Алексеем очень просто работать, – так Фабричнова описывала Попова в интервью Sports.ru. – Он очень требователен к себе, и никогда не подведет. Если он о чем-то договаривается, значит, это стопроцентно будет сделано. В профессиональном плане – сложно, но в положительном смысле. Просто установленная им планка очень высока, и в ближайшее время я вряд ли смогу до нее дотянуться, для этого мне потребуется много лет».

Финал сезона 2016-го они встречали в Абу-Даби всей съемочной группой: «У нас супер-команда, спасибо всем, кто работал, работает, и будет работать на «Ф-1»

На гонки они тоже ездили вместе – причем поначалу Наталья сама вкладывалась в перемещения с Алексеем:

«Перелеты и сопутствующие истории оплачиваю сама? Да. Но я вам скажу, что так работают довольно многие журналисты в «Формуле-1». Это уникальный спорт. Если ты хочешь быть к нему близко, нужно готовиться к тому, что будет нелегко. Таковы условия «Формулы-1», они сложные, не всем подходят, но многие соглашаются с ними.

Я не скажу, что это в убыток мне. В моем случае это огромный задел на будущее. Сейчас [в 2014-м] с Алексеем планируем поехать на две трети сезона, это будет полное погружение – это совсем не то, что сидеть в Москве и следить за всем лишь с помощью новостей из интернета».

А это этап в Малайзии того же года:

Вместе встречались и с бывшей Фернанадо Алонсо и российской супермоделью Дарьей Капустиной в путешествии после Гран-при Японии:

На «Матч-ТВ» они тоже перешли вместе – «мне очень нравится этот «скриншот», потому что он отражает настроение, царившее в паддоке весь уик-энд».

Финал сезона 2017-го – конечно, вместе вновь в Абу-Даби.

И в следующем году вместе «пытались сидеть на солнце и делать вид, что могут и не щуриться» в зоне гостеприимства «Ред Булл» на Гран-при Монако:

«Поступок Алексея Попова, который удивил? То, что он пригласил меня комментировать, – рассказывала Spots.ru Фабричнова. – История в эфире, которая характеризует его лучше всего? Это было не на «Формуле-1», а на какой-то из младших серий. Что-то случилось с сигналом, черно-белый экран, серые полосы, и через них что-то там пробивается, чуть ли не одни колеса. И все равно, вглядываясь в это, он умудрялся комментировать. Для меня это было шоком, тогда я поняла, что он может вытянуть из любой ситуации.

Приходилось ли с ним ссориться? Ой, я настолько незлопамятный человек, что все быстро забываю. И потом я прекрасно понимаю, что если мы и ссоримся из-за дела, то чаще всего прав оказывается именно он. Прав, потому что всегда, если и требует чего-то жестко, то для дела, а не для себя».

Ходить на дни рождения общих друзей тоже приходилось:

И вот так напоминать зрителям нового совместного видеоблога на ютубе, что до следующей гонки всего 5 дней! Его тоже запустили в 2018-м, и хоть он и называется «Алексей Попов» и «Гаснут Огни», Наталья всегда была его неотъемлемой частю.

Вместе они ходили и на вручение призов всем главным гонщикам года ФИА Гала – его проводили в Питере в 2018-м (да, они воочию видели пьяные перфомансы Кими Райкконена).

Хотя для всех они представали только вот так:

А в день рождения будущего супруга в 2019-м Наталья опубликовала пост-поздравление – с совместным фото с сыновьями Алексея:

«С Днем Рождения, @popovf1 !😊🎂🥳🎉😘😘😘 Таких как ты на свете очень мало- трудяга, прямой, честный и просто очень хороший человек😘 Желаю тебе счастья, и чтобы любимая работа приносила только удовольствие😏»

Вместе они ходили и на что-то вроде гонки тракторов:

И даже когда наступила пандемия и «Формула-1» закрыла команды, гонщиков и комментаторов в личные маленькие «пузыри».

«Для безопасности «Формула-1»создала «баблы» – т. е. группы людей, работающих вместе, и не имеющих права смешиваться с другими группами, – рассказывала в соцсетях Наталья. – И тем более строго запрещено общаться с кем-то вне своего круга. Это я все к тому, что мы с Алексеем не сможем к вам выходить и общаться, к сожалению :( Чтобы отработать для вас этот этап, мы должны соблюдать максимальную осторожность, тесты сдаем все время, так что поймите нас правильно😷».

Такая масочная эпоха – только сблизила тех, кто и так всегда был неподалеку.

А в 2021-м маски местами отменили, и снова можно было радовать подсчиков совместными счастливыми кадрами:

Но это в России – за рубежом вроде Испании все еще предполагалось носить маски, как на Гран-при в Барселоне, совпавшим с 9 мая.

И в Нидерландах в сентябре – завернувшись в бесплатные оранжевые плащи от организаторов Гран-при:

И даже в мае на этапе «Российской Дрифт Серии» на «Нижегородском Кольце», когда ничего не нужно было комментировать и требовалось только наслаждаться.

Октябрь 2022-го и вновь совместный дрифт. Теперь в Сочи – с поздравлениями победителю Аркадию Цареградцеву.

Апрель уже 2023-го – совместная поездка по Калуге, Туле, Рязани: «С погодой повезло: все города встречали солнышком🌞»

Алексей на все вопросы о личной жизни обычно отвечал сдержанно и объяснял это воспитанием: «Думаю, его сейчас людям в принципе не хватает, к сожалению, его все меньше и меньше, но мне, к счастью, повезло. Когда я был подростком, то сопротивлялся мысленно некоторым вещам, которые говорили мне родители, я считал их неправильными. Теперь я думаю: «Насколько же они были правы». Поэтому есть некоторые вещи, которые я считаю правильными и стараюсь передавать своим детям.

В том же большом интервью для Sports.ru еще в 2014-м Наталья и комментировала слухи о «чем-то большем» между ею и Алексеем:

– Вы же последний отпуск в Эмиратах провели в компании Алексея?

– Да, остались после Гран-при. К нам еще присоединилась наша коллега, которая там была с футбольной сборной.

- А до этого были вместе в Греции.

– Да, там живут наши общие друзья.

- Вы не устаете друг от друга?

– Нет, мне абсолютно легко с этим человеком.

- Как часто приходится слышать, что вас с Алексеем связывает что-то большее, чем работа?

– Периодически. Я же вижу, что пишут в комментариях. Но знаете, есть такая фраза: не кормите троллей. Вот это про меня. Какой смысл? Сколько людей, столько и мыслей.

- Ну, вы же можете все обозначить.

– Если будет что обозначить, мы обязательно обозначим.

Видимо, спустя почти десятилетие время пришло. Поздравляем!

Фото: Наталья Фабричнова; Алексей Попов; vk.com/Гаснут Огни