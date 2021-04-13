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Скандальный старт карьеры.

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История о том, как в 1991 году Михаэль Шумахер приехал на свое первое Гран-при «Формулы-1» в Спа и с ходу квалифицировался за рулем скромного болида в топ-10, хорошо известна поклонникам автоспорта. Гораздо менее медийна карьера Шуми накануне легендарного дебюта, когда будущий семикратный чемпион выступал за «Мерседес» в гонках спортпрототипов и престижном туринговом чемпионате Германии ДТМ.

Неполных два сезона в «кузовах» выдались для немца крайне противоречивыми, а об их влиянии на дальнейший путь Михаэля споры идут до сих пор. Ведь уже в первой гонке ДТМ Шумахер случайно (или не совсем) решил исход чемпионской битвы между тремя гигантами немецкого автопрома – «БМВ», «Ауди» и собственно «Мерседесом». Причем для этого ему даже не пришлось финишировать.

На старте карьера Шумахера висела на волоске. Его считали переростком для «Формулы-1», а в молодежной программе «Мерседеса» ставили на других

Как ни странно, но годы до «Формулы-1» для Михаэля Шумахера были постоянным балансированием на грани вылета из гонок. Паренек из шахтерского городка Керпен на западе Германии показывал результаты практически везде, где выступал, и отличался невероятной волей к победе. Однако в молодежных сериях Михаэлю не хватало ни звездного статуса, ни в первую очередь денег. Доходы от придорожной закусочной, которой владела мать гонщика, и хаотичное спонсорство местных предпринимателей не могли обеспечить должной финансовой поддержки, поэтому карьера Шумахера шла медленнее чем у сверстников.

Еще во время выступлений Михаэля в картинге семья старалась экономить на всем – отец сам собрал ему первый карт из списанных запчастей, а спонсоры посоветовали юному пилоту взять лицензию Люксембурга, чтобы не ехать квалификацию на юниорском кубке мира, и тем самым избежать лишних трат. Вот как 14-летний Шумахер объяснял схему в интервью немецкому телевидению:

– Ты едешь за Люксембург. Почему?

– Потому что в Германии мы должны ехать квалификацию и это стоит денег. А в Люксембурге мы единственные участники и уже квалифицировались ...

– ... а еще ты давно выступаешь за Люксембург, потому что в Германии за руль карта пускают с 14 лет, а там – уже с 10 лет. Кто тебе дал такой совет?

– Спонсоры подсказали.

Призовые от побед в картинге шли на выплаты долгов, а если новую сумму найти не удавалось, то Шумахер делал вынужденный перерыв и шел учиться или работать. Между окончанием школы и переходом в «формулы» он успел освоить профессию автомеханика. Наконец в 1988-м Шуми начал соревноваться в болидах с открытыми колесами, выиграл немецкое первенство «Формулы-Кениг» и несколько этапов «Формулы-Форд». Там его заметил Вилли Вебер, впоследствии ставший личным менеджером Михаэля, и устроил в свою команду «Ф-3» на следующий сезон. Но не менее важным тогда казался еще один аванс, выданный молодому пилоту – приглашение в молодежную программу «Мерседеса».

Один из главных автоконцернов Германии в те годы активно возрождался в кольцевых гонках, откуда ушел после трагической аварии на «24 часах Ле-Мана» 1955 года, унесшей жизни более 80 зрителей. Причем импульсом для развития программы как раз стал успех «серебряных стрел» в злополучном Ле-Мане, где немцы объединились с командой Петера Заубера. В 1989-м экипажи «Заубер Мерседес» оформили победный дубль на суточном марафоне, а в мировом чемпионате спортпрототипов по итогам сезона заняли четыре первых места.

Тогда в Штутгарте приняли решение идти дальше и начать подготовку к возвращению в «Формулу-1». Под амбициозный проект руководитель автоспортивного крыла Йохен Нейерпаш запустил программу развития гонщиков, куда отобрали первую тройку немецкого первенства «Формулы-3» – выигравшего сезон-1989 Карла Вендлингера и конкурировавших еще с картинга Хайнца-Харальда Френтцена и Михаэля Шумахера, которые поделили второе место. Позже к ним присоединился Фритц Кройцпоинтнер, неплохо показавший себя в «Формуле-Форд».

В распоряжение молодой поросли «Мерседес» предоставил новые прототипы С11 легендарной группы С, на которых гонщикам предстояло проехать сезон в мировом чемпионате. Кроме того, были запланированы «гостевые» выступления в ДТМ на не менее серьезной технике – «Мерседесе» 190Е EVO II с 370-сильным мотором «Косуорт». Уже в конце сезона-1989 Шумахеру устроили тесты этой машины на «Нюрбургринге», но обратно за руль турингового зверя ему пришлось сесть только спустя год.

К тому моменту Шумахер попал в очередную стагнацию. Лучшим по результатам в молодежке «Мерседеса» считался австриец Вендлингер, успевший выиграть гонку в спортпрототипах, а босс «Формулы-1» Берни Экклстоун, искавший для чемпионата именно пилота из Германии, вместо Михаэля обратил внимание на Френтцена. Заклятый соперник с детства получил путевку в международную «Формулу-3000» – по сути последнюю ступень перед «Формулой-1», пока Михаэль продолжал выступать в немецкой «Ф-3».

Гонки регионального уровня в третьем по классу чемпионате были пределом для 21-летнего пилота и без рывка на следующую ступень в таком возрасте карьера могла зайти в тупик. В те годы отборочный цикл в «Формулу-1» начинал постепенно ускоряться до нынешних темпов, поэтому ровесники будущего чемпиона уже присматривались к вариантам в Гран-при. И это с учетом того, что в картинг Шумахер пришел раньше всех остальных, в возрасте пяти лет.

«Моей главной проблемой было финансирование. У меня не было абсолютно никакой возможности попасть в «Формулу-1». Более-менее меня «открыли» только в 18 лет и предложили первый шанс на тестах», – рассказывал Шумахер в тот сложный период. На вечернем шоу канала SWR он признался, что на следующий сезон «Мерседес» активировал в его договоре только функцию тест-пилота, а решение по участию в гонках до конца не принято. В таком положении Шумахер отправился на свою первую гонку ДТМ и сразу же финал чемпионата в Хоккенхайме, где от него ждали результата.

На финальной гонке ДТМ Шумахер торпедировал лидера чемпионата из «БМВ». Менеджер «Мерседеса» обещал ему – «Шумахер тебя вынесет»

На рубеже 90-х ДТМ или Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (Немецкий Чемпионат Туринговых Автомобилей) переживал «золотую эру». После закрытия европейского и мирового первенств по турингу немецкая серия собрала у себя лучших гонщиков кузовных и других классов, включая многих экс-участников «Формулы-1». Но в первую очередь ДТМ являлась «витриной» для автоиндустрии Германии. В чемпионате выступала передовая техника на основе серийных машин, как уже упомянутый «Мерседес» 190Е, на котором впервые в автоспорте опробовали антиблокировочную систему, или полноприводная «Ауди» V8, поражавшая управляемостью. Противостояла двум гигантам марка с юга страны – «БМВ» и их культовый купе М3 Е30.

В отличие от конкурентов баварские автомобили не обладали каким-то одним решающим преимуществом, вроде мощного мотора или привода на все четыре колеса, зато были идеально сбалансированным гоночным болидом – легким, компактным и очень маневренным. На ней ехал лидер сезона-1990 Джонни Чекотто – чемпион мира по мотогонкам и бывший напарник Айртона Сенны в «Формуле-1». После того, как многообещающую формульную карьеру Чекотто перечеркнула тяжелая авария, венесуэлец перешел в кузовные гонки, где постепенно добился признания и стал заводским пилотом «БМВ».

Перед финальным этапом 1990 года на «Хоккенхаймринге» Чекотто шел первым в личном зачете, с форой в 19 очков от ближайшего преследователя – ветерана «Ф-1» Ханса-Йоахима Штука на «Ауди». Кроме них на титул до последнего претендовали и оба лидера «Мерседеса» – Клаус Людвиг и Курт Тиим. Для Шумахера гонка была первым и последним появлением в чемпионате того года, так как его подготовка в основном включала соревнования спортпрототипов. И хотя предстоящие два заезда ничего не решали для Михаэля в турнирном плане, а организаторы повесили ему на машину обязательный для новичков балласт, в паддоке от ноунейма все ждали какой-то сенсации.

Ажиотаж вокруг Шуми поддерживал один из менеджеров заводской команды «Мерседеса» Домингос Пиедаде. Комментатор ДТМ Райнер Браун говорил, что видел, как в Хоккенхайме Пиедаде подошел к своему старому приятелю Чекотто и в шутку пригрозил: «Твоему титулу конец. Мы привезли Шумахера, который вынесет твою машину в первом же повороте и на этом все».

Здесь стоит отметить, что ДТМ тех лет славился контактной борьбой, едва ли не жестче чем в NASCAR, и «бортануть» соперника там считалось абсолютно нормальным. К тому же Шумахер раньше уже отмечался спорными столкновениями с соперниками.

В первой из двух гонок Чекотто стартовал в середине решетки, а Шумахер с последних рядов. Так как старт давался с ходу, то к первому повороту, довольно резкому Nordkurve, машины подходили на большой скорости, не всегда успевая сбросить газ, перетормаживая и даже срезая по внутренней траектории, если на трассе уже не хватало места. Именно так поступил дебютант Шумахер на желто-белом «Мерседесе» с логотипами производителя пылесосов Kärcher, но маневр получился слишком оптимистичным и пилот вылетел по траве прямо в поворачивающий пелотон.

«Джонни гнал впереди и заезжал в первый правый поворот, – вспоминал напарник Чекотто по «БМВ» Стив Сопер. – Тут краем глаза я увидел, что Михаэль, не знаю почему, ехал в траве по внутренней. Он срезал поворот. Вряд ли специально, но когда он въехал обратно на трассу, то протаранил Чекотто».

Шумахер выбил страйк, в толчее из десятка машин попав точно в конкурента своих старших товарищей по «Мерседесу». Гонку остановили красными флагами, Чекотто обругал незадачливого юнца и спешно отправился в боксы к запасной машине. После рестарта Чекотто не смог пробиться в очки, а во втором заезде пришел только четвертым и окончательно растерял все преимущество. Для Шумахера уик-энд и вовсе закончился в первом повороте.

Победу в обеих гонках и чемпионате в итоге одержал Штук, который сам едва не сошел из-за застрявшего в карданном шарнире «Ауди» камешка. Чекотто же больше никогда не подступал настолько близко к заветному титулу ДТМ, хотя провел в главных гонках Германии еще два сезона.

Несмотря на аварию в первой же гонке, «Мерседес» продлил Шумахера, а годом позже оплатил ему место в «Джордане». Спорный вынос «БМВ» здесь ни при чем

Провальные гастроли в ДТМ никак не сказались на сотрудничестве Шумахера с «Мерседесом». Напротив, руководство продлило его боевым гонщиком на следующий сезон. Более того, год спустя, когда Эдди Джордан потребовал с Михаэля 150 тысяч долларов за место в «Формуле-1», сумму предоставили именно «трехлучевые». Неудивительно, что многие и в том числе Чекотто заподозрили немцев в «грязной игре».

«Думаю, случай в Хоккенхайме был заговором, – до сих пор уверен бывший пилот «БМВ». – В это сложно поверить, потому что он был совсем далеко, но в первом повороте ему удалось достать меня по траве».

Однако другие пилоты все же не соглашаются с коллегой. Уважаемый в гоночной среде Штук, выигравший тот этап, успел пообщаться с обоими участниками инцидента и пришел к выводу, что Шуми просто не рассчитал силы. К тому же в те годы Михаэль особенно заботился о репутации, чтобы выгодно выглядеть для «Формулы-1». Поэтому ему не было смысла создавать себе образ «камикадзе» на трассе, пускай и за некие гарантии от «Мерседеса».

«Несмотря на все мастерство Михаэля, мне все равно не верится, что он мог срезать поворот и из 30 машин найти именно машину Чекотто. Причем сделать это сразу после старта. Просто [это произошло, потому что] там все ехали очень близко. Но Джонни до сих пор не может в это поверить», – рассказывал напарник Чекотто Стив Сопер в документалке «Адреналин: История «БМВ» в туринге».

Что же касается поддержки Шумахера «Мерседесом», то решение было прежде всего обусловлено его реальными успехами на трассе. Еще до поездки в Хоккенхайм Михаэль одержал первую победу за «серебряные стрелы» в чемпионате спортпрототипов, а в конце ноября 1990 года стал триумфатором Гран-при Макао – ключевого смотра молодых талантов в «Формуле-3». Правда, и там не обошлось без скандала, когда Шумахер оттормозил вплоть до столкновения своего будущего визави по «Формуле-1» Микку Хаккинена.

Первый набор молодежной программы «Мерседеса» (слева-направо): Фритц Кройцпоинтнер, Карл Вендлингер и Михаэль Шумахер

После этого Шуми провел целый сезон в спортпрототипах, обыграл вместе с Вендлингером и Кройцпоинтнером титулованных ветеранов команды на «Ле-Мане» 91-го и снова без успехов вернулся на пару гонок в ДТМ прямо перед памятным Гран-при в Спа. Опережавший его Вендлингер пробился в «Формулу-1» в том же году и подавал большие надежды вплоть до аварии в Монако в 1994-м – она сделала могучего австрийца практически инвалидом. Кройцпоинтнер в итоге вылетел из программы, ничего толком не показав. А дольше других ждал своего шанса в «Ф-1» тот самый Френтцен, который должен был пробиться раньше всех остальных. Михаэлю же единственному из того набора предстояло стать легендой и одержать главные победы в борьбе с «Мерседесом».

Фотографии: CC BY 2.0/Wikimedia Commons/Fotopedia.com, Mercedes-Benz Media, dtm.com, BMW Group Press, Audi AG

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