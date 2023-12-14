«Сочи Автодром» с бортовой камеры после срезки на две трети: 2 км, 10 поворотов, сохранены барьеры для «Ф-1»

Остальной трек открывают для посетителей.

15 декабря для работы и посещения открыли новую конфигурацию «Сочи Автодрома» – бывшего трека для Гран-при России. Его сократили практически на две трети – от старого кольца длиной 5,8 км осталось только Малое длиной 2,3 км. Обрезка прошла по спроектированной перемычке из первого поворота в 13-й, а все, что слева, открывают для посетителей и туристов, убирая барьеры,

Пока там идут работы…

(Спасибо за видео)

Новая конфигурация уже в деле! Судейское задание для ближайшего этапа чемпионата Краснодарского края Sirius Drift Challenge – с бортовой камеры:

И на симе:

Теперь поворотов только 10 – 3 левых и 7 правых поворотов.

Сохранена базовая инфраструктура трека: перенесены триубы, продолжит функционировать паддок, боксы, питбилдинги. Все технологичные барьеры tech-pro – стандарт для «Ф-1» – перенесли на новую конфигурацию.

Малому кольцу останутся редкие тест-драйвы, трек-дни для любителей, гоночное и дрифтовое такси, картинг и потенциальные гонки дронов и беспилотников, а также события за пределами автоспорта вроде марафонов, велопробегов, гонках на колясках и чемпионатов среди водителей автобусов. Также останутся экскурсии по инфраструктуре «Ф-1» и музей гоночных и ретроавтомобилей Ника Панули с обилием экспонатов вроде «Феррари» F40.

«С точки зрения «покатушек» история с новой конфигураций точно будет работать, потому что 2,3 км -- более чем достаточная дистанция, чтобы развлекаться, заниматься тренировками, -- рассказывал в интервью «Чемпионату» глава «Росгонок» Алексей Титов, ранее управлявший и трассой. – И никто не отменял зимний период: в России зимой все еще негде ездить, кроме Сочи. Ну, приедут люди на технике GT4, утрут слезы купюрой, что у них теперь 2,3 км, сядут и поедут -- альтернативы все равно нет. В недружественных странах сейчас сложнее и дороже.

Целый пласт людей, работающих с «Сочи Автодромом», сохраняет такую возможность. А дальше все будет зависеть от текущего управления трассой».

Сочи сохранит одну из самых популярных российских серий на данный момент – дрифтовый RDS! 5-6 октября они по традиции закроют сезон-2024 в Сочи, а 12-13 октября там откатают Суперкубок – битву лучших из RDS и межрегионального RDS Europe (впервые в статусе Кубка России). Второй дивизон нашего дрифта приедет в Краснодарский край уже 13-14 апреля.

Сам дрифт же начнется уже в декабре – 23 и 24 декабря на трассе проведут чемпионата Краснодарского края Sirius Drift Challenge. После них новую конфигурацию откроют для всех.

Тем не менее, новые администраторы обещают сохранить асфальт за пределами Малого кольца на случай возвращения крупных мероприятий, и даже выделять временные зоны для отдельных событий вроде дрифта или других соревнований.

Старый «Сочи Автодром» после 2022-го уже нельзя было спасти. Привыкаем к новому.

Фото: sirius-ft.ru; instagram.com/sirius_drift_challenge