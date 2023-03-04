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Где сейчас гонщики из России, бойкотировавшие сезон 2022-го? Квят снова востребован, «КАМАЗ» проиграл домашнюю гонку

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РАФ
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Роман Русинов
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Автоспорт для некоторых так и остался только в России.

Полтора года назад из-за ситуации на Украине многие международные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований (к примеру, это сделали ФИФА и УЕФА) – такое решение рекомендовал Международный олимпийский комитет.

Автоспорт пошел собственным путем: ФИА разрешила россиянам выступать, но потребовала подписать «Обязательство о нейтралитете». По документу гонщики обязаны придерживаться «принципов мира и политической нейтральности» с требованиями:

  • публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;
  • воздержаться от слов «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимами RUS, RAF и эмблемы РАФ;
  • нельзя самостоятельно петь национальный гимн в рамках соревнований и связанных с ними мероприятий;
  • воздержаться от заявлений, комментариев или действий, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме не выражать поддержку действиям России в отношении Украины;
  • признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Этой зимой федерация обнаружила, что не прописала в документе момент с двойным гражданством. Таким положением пользовались некоторые пилоты: например, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман теперь представляет Израиль, поскольку родился в Тель-Авиве. В первой правке в таком случае бумагу разрешили не подписывать, однако через несколько дней ФИА передумала – обладатели второго гражданства все равно должны пройти через «нейтрализацию».

Многим российским командам и пилотам не понравились такие условия – их назвали дискриминационными и объявили мировым сериям бойкот. После этого одни гонщики стали реже появляться на трассе, другие занялись развитием внутренних чемпионатов. Нашлись и те, кто все-таки подписал документ и теперь выступает за рубежом.

У Квята самый насыщенный график: погонял в NASCAR и «24 часах Ле-Мана», протестировал болиды «Формулы Е» и гиперкар «Ламборгини»

Еще до выхода бумаги ФИА Даниил писал в соцсетях, что «недопуск российских спортсменов к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением». Пилот вместе с тогдашней командой G-Drive Racing выступил против политики федерации, не подписал бумагу и бойкотировал сезон мировых гонок на выносливость WEC (туда как раз входят «24 часа Ле-Мана»).

Позже, как писала пресс-секретарь РАФ (российской автомобильной федерации) Мария Мельникова, Квят и его напарник Роман Русинов (по совместительству шеф команды) пытались получить лицензии одной из иностранных федераций. Но поскольку G-Drive Racing – российский коллектив с российской лицензией, тут изначально не было шансов: пришлось бы подписывать документ ФИА как команда.

Тогда Даниил решил попробовать себя в американских гонках NASCAR. Серия не подчиняется ФИА и живет по своим законам, так что подписывать злосчастную бумагу не пришлось.

Пока россиянин готовился к дебюту, он выиграл вместе с Русиновым четырехчасовую гонку на питерской трассе «Игора Драйв» в рамках этапа REC (российских гонок на выносливость).

В Штатах Квят пришел к команде-дебютанту «Хецеберг», так что на быструю машину рассчитывать не приходилось. В первой гонке Даниил сошел из-за поврежденной подвески, а во второй все же добрался до финиша – но только на 36-м месте. Последний раз в NASCAR россиянин появился на этапе в Шарлотте. Там он проехал сразу две гонки: в основном дивизионе и младшем – Xfinity. И если в первом случае пилот сошел из-за проблем с мотором, то во втором приехал 15-м.

В итоге карьере в США Даниил предпочел долгожданный дебют в WEC. К началу сезона-2023 пилот уже покинул G-Drive Racing и подписал документ ФИА: скорее всего, в прошлый раз он отказался из-за контракта с российским коллективом. Квят стал пилотом итальянской «Премы» – команды из класса LMP2. И перешел под итальянскую лицензию.

В первой же гонке на «Себринге» экипаж Даниила финишировал третьим (хотя были шансы и на победу – просто в боксах просчитались со стратегией и дозаправками).

Практически через месяц россиянина взяли четвертым пилотом в заводскую команду «Ламборгини» (там же оказался еще один бывший пилот «Ф-1» Ромен Грожан). Ее гоночный оотдел обслуживает Iron Lynx – также владелец «Премы»: они еще зимой посадили Квята за Huracаn GT3 EVO 2 на тестах американских гонок на выносливость IMSA.

Наконец, в июне прошли «24 часа Ле-Мана». В случае «Премы» – неудачно: хотя на старте Даниил прорвался на второе место, позже он потерял скорость из-за обломка и разбил машину во время ночной смены.

«Я допустил ошибку, которая стала очень болезненной, – признал гонщик после финиша. – Я пожал руки каждому в команде. Я сказал им, что вернусь и стану сильнее благодаря такому опыту, и они знают, что сообща мы достигнем целей».

В 2024-м Квят остается в WEC в высшем классе – LMDh (гиперкары). Он уже тестирует новенькое творение итальянской марки. Впереди еще много работы – причем сразу на двух трассах из календаря WEC: французской «Ле-Кастелле» и бельгийской «Спа».  

К слову, и в «Ламборгини» Даниил будет гонять с итальянской лицензией и флагом (у него есть гражданство Италии). В чемпионатах мира смена лицензии не влияет на символику, поэтому так пилот не избавится от белого флага и звания нейтрального спортсмена.  

«Я буду выступать под итальянской лицензией. Считаю, что спорт должен объединять, а происходящее сейчас – это огромная боль. Я надеюсь, что скоро все закончится. С Италией у меня особая связь, я прожил там много лет в детстве и юности, во время взросления. Так что да, именно поэтому я буду выступать под итальянским флагом», – сказал гонщик.

При этом на одних гонках на выносливость Квят не зацикливается: в прошлом месяце он провел уже вторые для себя тесты в «Формуле Е» (первые были в апреле). Причем пилот не исключает, что в будущем может соревноваться и тут (видимо, даже готов совмещать электро-«Формулу» с WEC):

«Я открыт для разных вариантов. Сейчас у меня нет конкретной программы для «Формулы Е», но шансы на то, что я также буду выступать и в этом чемпионате, достаточно высоки. Посмотрим. Посмотрим, какие у нас будут возможности и после этого коллективно примем решение»..  

Русинов и G-Drive Racing перекочевали в российские гонки на выносливость, а также в ралли-рейды

Бойкот сезона-2022фактически начался с G-Drive Racing: команда и ее шеф Роман Русинов отказались выступать на условиях ФИА и первыми назвали их «дискриминационными». В новых реалиях программе сосредоточилась на продвижении российских гонок:

«Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране. Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки, после того, когда в них вернется спортивный дух и равные условия для всех участников», – написал в соцсетях Роман в марте 2022-го.

В августе экипаж из Русинова и Квята дебютировал в REC на «Игоре Драйв» и одержал уверенную победу. К слову, с приходом G-Drive этап превратили в настоящий фестиваль – GARAGE FEST, который теперь проходит ежегодно.

«GARAGE FEST со временем позволит нам проводить топовое событие мирового масштаба. Думаю, в масштабе нескольких лет это событие может соревноваться по вниманию даже с «24 часами Ле‑Мана» и лучшими этапами «Формулы‑1». У нас все это есть», – заявил Русинов.

Затем команда стала 18-й в Москве (будучи единственными в своем зачете) и победила в Сочи.

В 2023-м G-Drive Racing пошла на расширение: теперь участвует и в ралли-рейдах. Всю весну Русинов с инженерами готовился к «Шелковому пути» на мотовездеходах: его экипаж стал восьмым на астраханской бахе «Золото Кагана» (этапе российского чемпионата по ралли-рейдам). Там ему активно помогали механики экипажа Анастасии Нифонтовой (двукратная чемпионка мира по кросс-кантри; тоже выступает за G-Drive Racing) – она, к слову, стала третьей.

«У меня не было опыта ни в ралли, ни в кроссе – абсолютно ничего, – рассказывал нам Русинов. – Я приехал к Насте Нифонтовой, а она говорит: «Давай попробуем на моем багги проехать!». В итоге я поездил 20-30 минут, а следующей тренировкой было уже «Золото Кагана» – пожалуй, самый важный этап тренировок.

Мы очень поздно приняли решение, что едем на «Золото Кагана», поэтому особо времени на подготовку не было. По большому счету просто взяли и поехали. В итоге было сложно в плане техники, потому что я толком не понимал, чего ждать и как вести. Когда я тренировался у Нифонтовой, то примерно знал, как управлять по кругу и ехать быстро.

Но проехать со штурманом маршрут, который ты видишь впервые в жизни – совсем другое. Не представляешь, где у тебя дорога, а где яма».

В самом «Шелковом пути» Русинов едва не выиграл – но все-таки уступил победителю «Дакара» 2017-го Сергею Карякину. И все это параллельно с участием в REC – где из-за рейда пришлось пропустить второй этап. Но на питерском GARAGE FEST команда вернулась и стала второй в общей классификации и первой в зачете CN PRO – где она, правда, единственный стабильный участник.

«СМП Рейсинг»: часть пилотов сменила лицензии, остальные ушли в российские серии

«Наши гонщики воспринимают победы на трассах не только как личные успехи, но и как успехи всей России. Поэтому мы расцениваем требования, озвученные Международной федерацией, как чрезвычайно жесткие и не можем рекомендовать своим гонщикам их выполнять», – заявил в марте прошлого года гендиректор программы Александр Жемчужников.

Пилотам пришлось выкручиваться самыми разными способами. К примеру, 18-летний Кирилл Смаль вместо европейской «Региональной Формулы» уже готовился к сезону в картинге – россиянина взяли в команду пилота «Ф-1» Даниэля Риккардо. Однако к концу апреля пилоту удалось найти другой путь: он получил гоночную лицензию Киргизии и нашел место в испанской «Ф-4». Смаль дважды побывал на подиуме, покатался зимой в ближневосточной «Региональной Формуле» и теперь выступает в «Кубке «Ле-Мана» в классе прототипов LMP3 (младший чемпионат «Европейской серии «Ле-Ман»; самых талантливых участников приглашают на «24 часа Ле-Мана»).

Еще один юниор – 17-летний Никита Бедрин – тоже сменил лицензию. Под итальянским флагом он откатал сезон 2022-го сразу в двух «Ф-4» – в самой Италии и в Германии. В первой он стал 12-м, а вот в немецкой серии – четвертым. Зимой, как и Смаль, Никита попробовал себя в ближневосточной «Формуле», где победил дважды. Параллельно Бедрин довольно хорошо показал себя на тестах «Ф-3» и стал пилотом «Йенцера». В нынешнем сезоне у россиянина всего два подиума (один из них в спринте) и 17-е место в зачете.

А вот Александр Смоляр подписал документ ФИА (хотя сначала осудил его) и провел сезон в «Ф-3». Собрал три подиума с одной победой и занял 10-е место в чемпионате. Из-за финансовых проблем и ухода «СМП» из мировых гонок о дальнейшем участии в серии пришлось забыть, и Смоляр переключился на виртуальные гонки, где выиграл «24 часа Ле-Мана» (в другом классе того же соревнования ездил двукратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен). В этом году Александр вернулся к «СМП Рейсинг» и теперь выступает в главном классе РСКГ (российской серии кольцевых гонок) – «Туринг». Сейчас он четвертый в общем зачете (4 подиума и победа).

В РСКГ также ушла Ирина Сидоркова. Гонщица отказалась подписывать документ ФИА и не стала менять лицензию, так что о W Series (женской «Формуле») пришлось забыть. 2022-й Ирина провела в классе «Супер-продакшн» (здесь гоняют на машинах «Туринга» прошлых лет или улучшенных серийных авто с мощностью 250 л.с.), где заняла шестое место с победой и еще одним подиумов. В этом году Сидоркова выступает в новом чемпионате – «СМП Эндуранс» (это еще одна российская серия гонок на выносливость). После двух этапов из четырех она занимает 11-е место в абсолютном зачете (его здесь назвали «Группой F») с одним подиумом.

К слову, уход из W Series оказался не такой большой потерей. В 2022-м чемпионат столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, отменил три последние гонки, а летом этого года перешел под внешнее управление. На его месте «Ф-1» учредила новый чисто женский чемпионат F1 Academy, и команды-участники помнят Сидоркову и следят за ней.    

Довольно своеобразно все сложилось у главной звезды «СМП Рейсинг» – Сергея Сироткина. Он планировал выступить в GT World Challenge Endurance Cup, но вместо этого ушел пилотировать прототип производства компании Ротенберга BR03 в REC. Сергей проехал всего два этапа, где стал пятым и вторым, – а потом объявил о приостановке карьеры.

«Меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», – сообщил Сироткин в октябре 2022-го.

Вместо катания по трассе россиянин занялся развитием гонок в стране: еще в мае прошлого года он стал исполнительным директором РАФ, а уже в этом январе Сергея назначили вице-президентом федерации.

Оказалось, это не помешало ему все равно вернуться на трассу. Нынешний сезон Сироткин проводит в «СМП Эндуранс», где вместе с Виталием Петровым у него одна победа и третье место в абсолютном зачете.

«КАМАЗ» нашел новых спонсоров, занялся импортозамещением и впервые проиграл домашнюю гонку

Многократные победители «Дакара» практически сразу выступили против документа ФИА.

«Для российского спортсмена или команды, которые выступают на международных соревнованиях, важна не только победа или подиум, а самые яркие мгновения, когда на церемонии награждения звучит гимн России. Это величайшая гордость для спортсмена.

Не так важны те секунды, время и рекорды. У спортсмена больше, чем у кого-либо, может быть развито чувство патриотизма и родины. В такой ситуации, как сейчас, выступать без флага, побеждать и при этом не слышать гимн страны? Такое недопустимо», – сказал руководитель команды Владимир Чагин.

Отказ от международных гонок довольно быстро ударил по «КАМАЗу»: уже к началу лета ушли все зарубежные спонсоры (включая крупнейшего – «Ред Булл»). Просто сравните, каким красочным был грузовик и каким он стал.

Сейчас, кстати, место «быков» занимает «Газпром».

Весной команда нашла новые способы заработка: выставила на продажу грузовики с «Дакара», открыла экскурсии по базе и предложила за 7 млн рублей почувствовать себя членом команды. В последнем случае клиент просто катается вместе с пилотом и живет на бивуаках с механиками «КАМАЗа». А если есть еще права категории С и лишние 5 млн рублей, то даже дадут порулить грузовиком.

В таких условиях команда из Набережных Челнов выиграла «Шелковый путь» 2022-го, а затем и ралли-рейд «Холмы России» – во втором еще была смачная авария двукратного чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова с Сергеем Вязовичем из «МАЗа». Россиянину пришлось ехать с выбитым лобовым стеклом.

При этом «Синяя армада» надеялась вернуться на мировую арену – Чагин напрямую обратился к руководству «Дакара».

«Я веду переговоры с организаторами «Дакара» по участию нашей команды в ралли, – рассказывал Владимир. – Они очень хотят видеть российских участников в гонке, но конкретного ничего ответить не могут. Но мы делаем все возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне».

Все ожидаемо вновь свелось к документу ФИА – «КАМАЗу» впервые пришлось пропустить ралли-рейд.

«Бумага от ФИА – это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдем», – сказал Чагин.

По его словам, пока ФИА не изменит политику, команда собирается заниматься российским автоспортом: «Должна быть единая система: не участвовать и развивать внутренние чемпионаты. В большинстве видов спорта мы лидеры, на подиуме или занимаем его весь. Внутренняя конкуренция наших спортсменов не даст остановиться в развитии».

В 2023-м челнинцы попробовали что-то новое и устроили показательные заезды в рамках нижегородского этапа RDS (Российской Дрифт Серии). Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев и Антон Шибалов здорово погоняли друг с другом:

А потом «КАМАЗ» традиционно принял участие в домашнем «Шелковом пути» – вот только на этот раз проиграл Вязовичу и «МАЗу». И это первое поражение с 2011 года! По словам Николаева, на результат во многом повлиял сложный маршрут с непредсказуемым рельефом и препятствиями.

«Мы немного не уместились в дорожку, вылетаем с нее – вижу два валуна, мы снова пробиваем колесо, – рассказывал Эдуард в интервью «Чемпионату». – После этого, естественно, я уже понимаю, что камни есть – но невидимые, в траве. С таким я прежде еще не сталкивался.

В этом и заключалась сложность маршрута на нынешнем «Шелковом пути»: тут было трудно что-то отыграть и нужно было в первую очередь не потерять время. Увы, я это понял не сразу. Ну, это тоже опыт, новая нестандартная ситуация».  

Самое интересное в истории «КАМАЗа» – как изменился грузовик в условиях проблем с импортом. Как рассказали в команде, теперь у него российские смазочные материалы, датчики двигателя и распредвал. От импорта до конца не избавились, но и тут есть свои нюансы.

«Мы используем двигатели «Камминс», коробка передач – импортная, – рассказал Андрей Каргинов. – Конечно, ищем импортозамещение, но, даже используя эти узлы и агрегаты, мы их переделываем в нашем цеху.

У нас есть огромная станция испытания двигателей, где двигатели разбираются буквально до болтика и собираются уже вручную с использованием уже наших разработок. То же самое с коробкой передач – мы не просто берем коробку и ставим. Мы ее дорабатываем. Стараемся делать автомобиль еще быстрее».

Карякин готовится пропустить еще один «Дакар» – зато уже есть победа на «Шелковом пути»

Победитель «Дакара» 2017-го Сергей Карякин долгое время не высказывался по поводу документа ФИА. Но все и так было понятно – ведь он поддержал Романа Русинова. Позже Сергей все-таки поделился мнением:

«По факту [нас] уже заставили отказаться от флага, от гимна, от триколора, а сейчас уже заставляют отказаться от своих убеждений, от того, скажем, места, где ты родился, от своей страны. Не только в официальном плане, но и в моральном. Я считаю, что это абсолютно низкий поступок, и соглашаться на это безумие не собираюсь. Меня эта страна вырастила, выкормила, и поворачиваться к ней спиной – последнее дело».

В 2022-м Карякин проехал ралли-рейд «Шелковый путь», но фактически по ходу марафона Сергей держался позади напарника Никиты Мазепина, чтобы в случае поломки машины помочь дебютанту. Во многом благодаря такой поддержке Мазепин и выиграл – сам Карякин стал третьим.

«Моя цель на эту гонку заключалась в том, чтобы передать свой опыт новому человеку. Никита отлично справился со своей задачей. Поверьте мне: я выиграл не одну гонку, и сейчас мне хотелось увидеть победу не в своих руках, а в руках человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение», – говорил сам Сергей.

Через пару месяцев гонщик написал письмо президенту ФИА Мохаммеду бену Сулайему с просьбой «отменить требование к российским пилотам осудить СВО». Карякин аргументировал это тем, что пункт противоречит этическому кодексу федерации. Однако ответа не последовало, так что нынешний «Дакар» пришлось пропустить. И это очень сильно ударило по финансам Сергея:

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь мимо. Тяжело, конечно. ФИА игнорирует мое письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, в которой мы живем. Без международного спорта я лишился всех клиентов, которые покупали машины. Для содержания своей команды думаю, что выставлю на продажу одну из боевых машин. Вероятно, продам автомобиль, который выигрывал «Шелковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022 году».

В январе Карякин принял участие в российской «Гонке чемпионов», но не прошел даже в полуфинал.

Сергей рассказал, что собирался еще поучаствовать в китайских гонках, но там его тоже попросили подписать бумагу ФИА – хотя соревнования были внутренними.

«Уже ничему не удивляюсь, – сказал гонщик в интервью «Матч ТВ». – Но хочется верить, что произошло какое‑то недопонимание. Писать еще раз не планирую, там все четко написано: допустим при подписи документа от ФИА. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации».

Летом Карякин вновь принял участие в «Шелковом пути» и на этот раз победил, опередив дебютанта Романа Русинова. Похоже, в нынешних реалиях российский марафон – единственное известное соревнование для не согласных с ФИА пилотов. 

«Будем смотреть, как меняется санкционная политика, – сказал Карякин. – Но в тех условиях, которые сейчас есть, участие в «Дакаре» невозможно».

В ралли были намеки на бойкот, но все быстро прояснилось: сейчас Грязин рвется в топовую категорию

С гонками по бездорожью все вышло довольно своеобразно. Двукратный чемпион Европы Алексей Лукьянюк просто приостановил карьеру в ожидании мирного решения ситуации. Николай Грязин, казалось, тоже готовился к бойкоту: в последний момент он отказался участвовать на первом этапе европейского чемпионата. Пилот объяснил решение «личными причинами». Было похоже на бойкот – но оказалось, все не так.

Грязин стал участвовать в чемпионате мира в зачете WRC2 (классифицируется и в основном, но здесь 4,2 кг массы на 1 л.с. против соотношения 3,1:1 у главного) в качестве нейтрального пилота. Однако это помогло лишь частично: к примеру, уже два года подряд Николая не пускают в Эстонию (в местном МИДе назвали решение гарантией безопасности пилоту), а в 2022-м финны активно протестовали против его участия на своем этапе.

«У них [российских пилотов] нет ни флагов, ни национальных гимнов. Это отвратительная ситуация. Это международное соревнование, и мы должны следовать правилам ФИА. Если бы это был национальный турнир, мы бы действовали по-другому», – заявил Рику Биттер, гендиректор компании-организатора этапа AKK-Motorsport.

Эту позицию разделил титульный спонсор финского ралли – лизинговая компания Secto: «Российским гонщикам не следует выступать в Финляндии. Если бы у нас были рычаги влияния в данном вопросе, мы бы их задействовали».

Грязин на весь негатив отреагировал максимально мирно: сказал, что для него главное – спорт. Это видно и по результатам: 2022-й в зачете WRC2 он закончил пятым с одной победой и четырьмя подиумами. Сейчас у Николая три подиума (в Монте-Карло почти получилось победить, но из-за спорного 5-секундного штрафа россиянин опустился на вторую строчку), восьмое место в зачете и большие планы на чемпионат:

«Шансы [попасть в главную категорию] довольно большие. Есть два пути в WRC. Первый — можно прийти в команду, например, в «М-Спорт», заплатить много денег и выступать. Мне все-таки нравится другой способ: когда завод сам выбирает тебя за твои качества. Но надо себя проявить. Для этого мы и гоняем в WRC2, за которым следят все заводские команды. У нас есть контакты, общение с каждым заводом. Будем ждать хорошего предложения, чтобы потихонечку туда перейти», – рассказал пилот «Чемпионату».

Самый странный бойкот – история Мазепина: с подписанной бумагой его выкинули из «Ф-1», он осудил политику ФИА, а потом снова вернулся в мировые гонки

У Никиты получилось сложное расставание с «Ф-1»: хотя «Хаас» уже 24 февраля отказался от ливреи-триколора, команда до конца отрицала разрыв контракта с россиянином. Она попрощалась с ним на следующий день после очередного такого заявления. Хотя пилот согласился на условия ФИА.

«Я планировал и намеревался выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена, – рассказывал Никита. – Именно такое разрешение изначально дала ФИА – и я бы безпроблем согласился на эти условия. Однако буквально за ночь до того, как мой контракт был разорван, от ФИА пришло дополнительное письмо. И мы как раз занимались изучением этого письма, потому что условий в нем было очень много. А на следующее утро я получил извещение о разрыве контракта».

Что за второе письмо? Все просто: ФИА довольно долго размышляла над ситуацией, поэтому дополняла документ на ходу.

Вскоре начались разборки, которые продолжаются до сих пор: титульный спонсор команды «Уралкалий» потребовал от нее вернуть $13 млн и передать болид сезона-2022 (такое было в контракте). Еще, оказалось, Никита так и не получил около $160 тысяч за работу на симуляторе и тестах в прошлом году (об этом рассказали анонимные источники).

«Хаас» ответил собственной претензией: якобы Мазепины должны были отдать команде $8,7 млн за репутационный ущерб. Пилот не выдержал и подал в швейцарский суд. Итогов пока нет, такие тяжбы могут длиться годами.

В то же время Никита и его отец Дмитрий попали в санкционный список ЕС и Великобритании и лишились виллы за $114 млн на Сардинии.

Ситуация вдохновила Мазепина создать целый фонд для помощи спортсменам, которых отстранили по неспортивным причинам. Программу запустили на экономическом форуме в Петербурге, привлекли к сотрудничеству МГУ – там учился пилот – и осенью провели Кубок Никиты Мазепина по картингу.  

Тем же летом россиянин попробовал свои силы в ралли и благодаря поддержке Сергея Карякина выиграл «Шелковый путь». В этом году он решил не принимать участие в марафоне.

Параллельно Никита то и дело критиковал политику «Ф-1» и ФИА – хотя старался высказываться как можно мягче и нейтральнее (во многом из-за желания вернуться в чемпионат). Получилось противоречиво.

«Я живу в том же мире, что и вы. За этим очень болезненно наблюдать на многих уровнях. Я как человек хочу, чтобы во всем мире был мир. Но буду откровенным: есть огромные риски, если я хоть что-нибудь скажу об этом, потому что кто-то обязательно останется недовольным. Поэтому публично я высказываться не буду», – говорил пилот в апреле 2022-го.

«Наибольшей проблемой я бы назвал перспективу возвращения в чемпионат, где командам разрешается оставлять себе спонсорские средства, не выполняя условий контракта. И даже требуя еще больше денег – притом, что эта же команда заявляла, что ей не нужны деньги из России. Так что я в этом [в возвращении в серию] не уверен – на мой взгляд, «Формуле-1» нужно пересмотреть свои ценности», – чуть позже заявил Мазепин.

А вот еще одно его заявление – как раз в духе нейтралитета:

«Удивительно, но поддерживать сегодня этот конфликт в соцсетях или быть против него — равнозначно радикально. Не страшно пожертвовать своей популярностью, «рейтингом» — чем угодно, страшно поставить под угрозу близких людей и то, что удалось создать после стольких потерь».

Как-то раз россиянина спросили, что он думает о смене гоночной лицензии (например, как это сделал Роберт Шварцман, который теперь представляет Израиль). Ответ:

«Тут стоит вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта, и он для тебя важнее, отказаться от своей страны или нет – каждый выбирает сам, но я этого делать не буду».

Еще Никите принадлежат следующие слова: «Если посмотреть на происходящее со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны».

А потом зимой 2023-го россиянин под нейтральным флагом (то есть с подписанным документом ФИА, который осуждает политику России) появился в азиатском «Ле-Мане» с собственной командой «99 Рейсинг» и взял два подиума. Довольно странный нейтралитет.

Чуть позже Мазепин стал четвертым в ледовых гонках на «КАМАЗах»: их провели в честь 35-летия команды, а среди участников были звезды «Дакара» – турнир, к примеру, выиграл двукратный победитель марафона Дмитрий Сотников. В пилоты набирали всех российских автоспортивных звезд – вроде чемпиона по дрифту Аркадия Цареградцева.

Также россиянин выиграл дело в Европейском суде: Совет ЕС должен был снять с него санкции, однако вместо этого продлил их, адвокаты Мазепина подали новое заявление, и 31 июля суд повторно приостановил санкции. Главный аргумент: пилот не имел никакого отношения к событиям на Украине, а его деятельность не приносила доход правительству РФ.

Что это значит для Никиты? Теперь он может приезжать в Европу и вести переговоры с местными чемпионатами. Однако о мировых сериях и большинстве гоночных команд думать пока рано. Из-за санкций Британии и Канады пилота просто не пустят в эти страны – а ведь многие коллективы базируются именно в Англии, поэтому Мазепин попросту не сможет работать (к примеру, в июне британский суд не пустил его в страну даже для переговоров с командами «Ф-1»).

Сейчас россиянин борется за снятие оставшихся ограничений и в случае успеха рассчитывает вернуться в Гран-при:

«Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в «Формулу-1». Но сегодня в это верить достаточно трудно. Сегодня в целом я занимаюсь фондом. Если снимутся санкции, то я готов – я в правильном весе, в форме, чтобы выступать».

Даже если Никита и выиграет дело, в «Ф-1» для него нет мест – особенно без денег отца. Самый логичный вариант – развивать успех в гонках на выносливость. Все-таки в азиатском «Ле-Мане» Мазепин довольно неплохо себя проявил.

Однако, кажется, сам пилот не готов оставить мечты о «Формуле-1». И в теории он может вернуться: к примеру, в тот же «Хайтек» (раньше командой владел отец пилота; сейчас 25% акций принадлежат Владимиру Киму – бизнесмену из Казахстана). Коллектив подал заявку на вступление, но в случае успеха старт случится не раньше 2026-го, и пока неясно, примут ли его в чемпионат. Да и Никите еще предстоит разобраться с санкциями – потому и говорить о перспективах в «Ф-1» слишком рано.

Где сейчас гонщики из России, светившие в «Формуле-1» или около нее

Борис Ротенберг уверен, что Россию обманули в «Ф-1», мешали на «Ле-Мане», а пилотов никуда не пускают. Это правда?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Куденко; East News/AP Photo/Matt Kelley; Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press, FLORENT GOODEN via imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Oliver Baumgart, Axel Heimken/dpa/Global Look Press; instagram.com/sergeysirotkin_official; instagram.com/snagracing; instagram.com/romanrusinoff; vk.com/Кирилл Смаль; kamazmaster.ru

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