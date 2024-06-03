Жан Алези о титуле «Феррари» в 2024-м: «Макларен» – важный союзник в борьбе с «Ред Булл»

Теги Гран-при Австралии Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Жан Алези Шарль Леклер Авто

Алези верит в борьбу «Феррари» за звание лучшей команды «Ф-1» 2024 года.

Бывший пилот «Феррари» Жан Алези согласился, что у Скудерии есть шансы завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне.

По мнению француза, важную роль сыграет «Макларен», который будет отнимать очки у «Ред Булл».

«Впереди еще 16 Гран-при, и «Феррари», похоже, на серьезном подъеме. Кроме того, есть важный союзник, который может оказаться полезным в борьбе с «Ред Булл», и я имею в виду «Макларен».

«Феррари» уже выиграла в Мельбурне усилиями Сайнса, а теперь у Шарля [Леклера] будет новая мотивация продолжить хорошие выступления», – отметил Алези.

Жан также высказался о потенциальном конце эпохи «Ред Булл»:

«У меня ощущение, что «Ред Булл» без Эдриана Ньюи – как оркестр в «Ла Скала» без дирижера. Больше добавить нечего».

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2 комментария
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Скорее Феррари и Макларен будут отнимать друг у друга очки. Сайнса и Пиастри в ближайшие несколько гонок никто не будет вторикелить. Обеим командам разве что на сходы Апельсина приходится надеяться.
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