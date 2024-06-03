Ральф Шумахер: «Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас это не «Ред Булл»

Ральф Шумахер все еще считает, что Ферстаппен покинет «Ред Булл».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем гонщика «Ред Булл» .

«Я считаю, что Макс Ферстаппен и его отец Йос знают, чего хотят. Также они знают, что доминирование не продлится вечно, и, конечно, ищут способы его продолжить.

Слышно, что команда по-прежнему несколько в раздрае, хотя там и раскурили трубку мира. И меня удивит, если Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» после 2026 года», – заявил Шумахер Formel1.de.

Ральф не согласен, что разговоры о переходе Макса в « » больше не имеют под собой оснований:

«Вовсе нет, я так не считаю.

Макс Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас это не «Ред Булл». Как я говорил во время уик-энда, у « » наиболее конкурентоспособная техника на данный момент, а также у « », а «Ред Булл» просто трудно пилотировать. Без фактора Макса команда не выиграла бы в Имоле.

Надо быть честными с собой. А теперь [технический директор «Ред Булл» Пьер] Ваше должен доказать, что он способен проявлять себя так же хорошо, как и ».

Ральф Шумахер: «Вопрос лишь в том, Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» в 2025-м или в 2026-м»

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