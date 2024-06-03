Ральф Шумахер: «Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас это не «Ред Булл»

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Ральф Шумахер все еще считает, что Ферстаппен покинет «Ред Булл».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я считаю, что Макс Ферстаппен и его отец Йос знают, чего хотят. Также они знают, что доминирование не продлится вечно, и, конечно, ищут способы его продолжить.

Слышно, что команда по-прежнему несколько в раздрае, хотя там и раскурили трубку мира. И меня удивит, если Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» после 2026 года», – заявил Шумахер Formel1.de.

Ральф не согласен, что разговоры о переходе Макса в «Мерседес» больше не имеют под собой оснований:

«Вовсе нет, я так не считаю.

Макс Ферстаппен будет искать лучшую машину, и сейчас это не «Ред Булл». Как я говорил во время уик-энда, у «Макларена» наиболее конкурентоспособная техника на данный момент, а также у «Феррари», а «Ред Булл» просто трудно пилотировать. Без фактора Макса команда не выиграла бы в Имоле.

Надо быть честными с собой. А теперь [технический директор «Ред Булл» Пьер] Ваше должен доказать, что он способен проявлять себя так же хорошо, как и Ньюи».

Ральф Шумахер: «Вопрос лишь в том, Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» в 2025-м или в 2026-м»

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6 комментариев
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Тема не раскрыта. Или интервью обрезано.
В заключении напрашивается: "в случае чего, Мик готов занять место Макса"
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Интересно, что скажет Ральф, если Макс снова начнет выигрывать?
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🤣🤣🤣
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Нет не будет. Уж точно не следующие пару сезонов. Идти больше некуда.
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Ответ Luca di Montezemolo
Достали эти бредни в стиле Вильнева. Докатил с поула до победы в Имоле ну все подвиг совершил как будто, на хаасе с последнего места выиграл как будто. Уже не знают за что хвалить, ну так пусть короля улиц выгоняют и берут сайнса .
Король улиц уже отжег с Магой на пару) Слухи тем не менее ходят, что его переподпишут
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