Какой автодром в России теперь – витрина автоспорта? Как он живет без «Формулы-1»? Какие там гонки и сколько людей ходит?

От редакции: Привет! Вы в блоге «Автодром Игора Драйв» – официальном блоге самого продвинутого автодрома России. Здесь рассказывают о жизни трека: об этом первая же запись – интервью с с боссом экс-промоутера Гран-при России Алексеем Титовым! Такое заслуживает плюса.

В 2023 году Гран-при России должен был пройти на автодроме «Игора Драйв». Но «Формула-1» уже второй год подряд не приезжает в Россию. Мы поговорили Алексеем Титовым, экс-промоутером Гран-при России о том, как живет главным автоспортивный комплекс страны в новых реалиях.

Что взамен «Формулы-1», какие проблемы из-за санкций, самый популярный ивент

– Как прошел летний сезон 2023 для «Игора Драйв». Сколько было мероприятий, какие бы вы выделили?

– На 2023 год у нас суммарно было запланировано 84 мероприятий, из которых более 70 проходят летом, поэтому летний сезон у нас был очень-очень плотным. Мне трудно выделить среди них какое-то одно, потому что наша задача – создать комплекс событий на любой вкус и для любой аудитории от различных кубков Северо-западного федерального округа до этапов чемпионата России и GARAGE FEST, который стал одним из главных автомобильных событий в масштабе страны.

На автодром «Игора Драйв» приезжают все ключевые гоночные серии нашей страны: кольцевые чемпионаты СМП РСКГ Туринг и Эндуранс, этап Российской серии гонок на выносливость, чемпионат России по ралли-кроссу, по мотокроссу, баха «Северный лес», чемпионаты по тайм-атак Turbo Racing Cup и RHHCC, RDS GP и RDS Europe. Единственная значимая серия, которая к нам не приехала – это Classic Touring, но уже в следующем году этап на «Игоре Драйв» запланирован и у этого чемпионата.

Самый большой плюс для нас, как для площадки, в том, что у нас есть возможность всех принять, разместить, выкатать и приложить руку к развитию отечественного автоспорта. Мы всегда стараемся вовлекаться в мероприятие, даже если не мы являемся организатором, и помогать.

– Проводите ли вы какие-то мероприятия помимо автоспортивных?

– На «Игора Драйв» проходит «Драйв шоу» – это театральное выступление, которое привязано к автомобильной тематике. Оно родилось в 2020 году во время пандемии, когда наши партнеры из шоу-пространства «Ленинград Центр» создали театральное представление на открытом воздухе, которое зритель смотрит из окна своего автомобиля. То есть ты покупаешь билет, приезжаешь на огромную парковку перед сценой, включаешь радио на определенную частоту и получаешь звук по FM-сигналу. Из непрофильных вещей у нас прошло несколько велогонок: как те, что целиком проходили по территории «Игора Драйв», так и те, которые заезжали на автодром по ходу маршрута и затем ехали дальше. Мы также провели несколько детских соревнований по езде на роликах, а зимой – «Лыжню России». У нас вообще всегда присутствовал фокус на легкую атлетику – у нас есть спортивные понедельники, когда любой желающий может походить, побегать или поездить на шоссейном велосипеде по автодрому – велосипедисты любят трассу «Игора Драйв» за перепад высот.

В картинг-центре открыли детскую секцию «Микро 4Т», которая работает как Академия в рамках Северо-западного федерального округа. Также мы начали проводить мероприятия для автолюбителей – слаломы и автомногоборье, в которых может принять участие любой желающий.

– Автоспорт в новых реалиях сталкивается с целым комплексом логистических и организационных проблем. Были ли какие-то сложности у вас, связанные с текущей ситуацией? И насколько успешно их удалось решить?

– Проблемы были с поставками программного обеспечения и датчиками для системы хронометража, с запчастями для спецтехники, с поставкой картов Sodi для прокатного картинга, но они все решаемые. Санкции не работают так, как того, наверное, хотели люди, их вводившие – мы справляемся.

– GARAGE FEST стал самым одним из самых массовых автомобильным событий в нашей стране в текущем году. За счет чего удается привлекать десятки тысяч зрителей за десятки километров от Санкт-Петербурга?

– Во-первых, это выверенная билетная программа. Тут есть две составляющие: наполнение каждой категории билетов контентом и соотношение цена/качество. Во-вторых, это хороший баланс между спортом и развлечениями. Ко мне подошел один посетитель и поблагодарил за то, что, благодаря GARAGE FEST, он смог затащить на дрифт свою жену. Большая развлекательна программа, да еще Леонид Агутин и Владимир Пресняков на одной сцене убедили ее прийти, а уже на «Игора Драйв» ей так понравился дрифт, что она сама убедила мужа купить билеты на следующий этап RDS GP.

В-третьих, правильно выстроенная рекламная кампания. Важно верно определять целевую аудиторию, находить пути донесения до нее информации о предстоящем фестивале и убеждать ее выбрать именно твое мероприятие. Кто бы что ни говорил, но мероприятия не продают сами себя – какой бы крутой у тебя ни была программа, если про нее никто не узнает, то никто и не придет. Нельзя полагаться только на сарафанное радио и тех людей, кто и так в курсе, нужно быть в проактивной позиции. Наконец, в-четвертых, нам безумно повезло с погодой. Она всегда играет роль, но особенно заметную в Санкт-Петербурге. Как только хороший прогноз окончательно устаканился, билеты начали раскупать гораздо активнее.

Кто в России смотрит дрифт, кто – кольцо, ходят ли на гонки женщины

– В рамках GARAGE FEST вы впервые в нашей стране предложили зрителям два автоспортивных соревнования в рамках одного мероприятия. Зрители, которые приходят на дрифт и на кольцо – разные люди, и нужно ли с ними по-разному работать?

– На самом деле, не впервые. Был опыт на трассе «Нижегородское кольцо», когда в рамках одного мероприятия пытались совместить соревнования по дрифту и дрэг-рейсинг. Но тогда проблемой стала необходимость использовать один и тот же участок трассы, в результате тайминг одного соревнования сдвигался в случае непредвиденных задержек у другого. Возможности же автодрома «Игора Драйв» позволяют проводить соревнования параллельно: у каждого соревнования своя площадка и свои трибуны.

Что касается вопроса, то, да, публика разная. На кольцевые гонки приходит более зрелая публика. И речь не про возраст, а про восприятие мира. Кольцо более размеренное, это более расчетливый вид автоспорта, в которым успех зачастую определяется нюансами. Дрифт сам по себе гораздо более эмоциональный спорт, в котором больше выпячивания груди – смотрите, как я могу. Дрифт – это протест, направленный в инженерно-техническое русло. Главная разница именно в этом – с точки зрения возраста и достатка это близкие аудитории. Ключевое преимущество GARAGE FEST – возможность для этих двух аудиторий посмотреть друг на друга, на другой вид спорта, познакомиться с ним и понять, что это тоже очень сложно и интересно.

Если мы говорим о разных мероприятиях, то работать с разной аудиторией нужно по-разному, но на фестивальных мероприятиях вроде GARAGE FEST ты изначально настроен на работу с несколькими сегментами аудитории и стараешься дать каждой то, что она ищет.

– Есть ли у вас представление о портрете вашего зрителя? Сколько ему лет, какое у него семейное положение и т.д. Или у разных ивентов и зритель разный?

– Готовя GARAGE FEST, мы целились в семейную аудиторию и ожидали соотношения между мужчинами и женщинами в пропорции 60 на 40. И это была амбициозная цель, так как обычно на автоспортивном мероприятии эти показатели составляют 80 на 20 или, в лучшем случае, 70 на 30. Но реальность оказалась совсем другой: на мужчин пришлось 43% посетителей, а доля женщин составила 57%! При этом почти вся аудитория – это компании: семейные пары или друзьями и родственниками. Возрастные группы: 24-29 – 18%, 30-35 – 32%, 36-40 – 21%. То есть на GARAGE FEST пришла молодая женская аудитория, и по отчетам мы видим, что ей все очень понравилось.

Но то, что я своими глазами видел на этапах СМП РСКГ, RDS и RDRC, ближе к пропорции 70 на 30. На ралли-кроссе аудитория и вовсе преимущественно мужская, где девушки – это, как правило, члены семьи участников.

– Насколько сложнее привлекать зрителя на трассу «Игора Драйв» по сравнению с «Сочи Автодромом» из-за большей удаленности ее от центра?

– Вопрос не в том, сложнее или проще, вопрос в том, какими инструментами приходиться пользоваться. Во-первых, «Сочи Автодром» находится в черте города, во-вторых, сам Сочи – курортная столица страны. С одной стороны, у тебя есть доступ к огромной аудитории, с другой, этой аудитории нужно пиво и чипсы на пляже. Наличие большого числа туристов не гарантирует тебе полные трибуны. Сочи и Санкт-Петербург сильно различаются сами по себе, в том числе и туристами – люди приезжают в эти два города за разными эмоциями. Сложнее всего было подобрать ключ к этой глобальной аудитории, но как только он подобран, жизнь становится проще. Но подобрать его в Сочи было не проще чем в Петербурге.

– РЖД должно было открыть железнодорожную станцию «Игора», которая заметно упростила бы поездку на автодром. Какие перспективы открытия?

– Станция построена, но пока не введена в эксплуатацию. Это чисто бюрократический вопрос. Мы ее очень ждем, но пока конкретные сроки ее открытия неизвестны. И не только мы – впереди зимний сезон, станция находится в пешей доступности в том числе и от соседнего горнолыжного курорта Игора, поэтому она будет очень востребована. Со своей стороны мы стараемся всячески упрощать логистику для посетителей автодрома.

– Есть ли у «Росгонок» и автодрома «Игора Драйв» программа среднесрочного и долгосрочного развития? Насколько дальний горизонт планирования?

– Важно разделять – «Росгонки» создавались для проведения этапа «Формулы-1» и в перспективе других международных соревнований, поэтому сейчас организация впадает в некоторую спячку и занимается только текущими проектами. По автодрому «Игора Драйв» есть обширная программа развития, главная цель которой – развитие автоспортивного комплекса как точки притяжения разных аудиторий. Это и туристическая, и спортивная, и социальная составляющие, и наука – тестирование различных технологий. И по каждому направлению мы уже работаем. Помимо того, о чем я сказал выше, это сотрудничество с фондом Дети Донбасса – к нам приезжали группы детей и на кольцо, и на ралли-кросс, и на дрифт. Мы показывали им, что такое автоспорт, знакомили их с автодромом, с отдельными дисциплинами.

Что в будущем: перспективы зимнего сезона под Питером, 150 тысяч человек, витрина автоспорта России

– Какие планы на предстоящий зимний сезон и на следующий год?

– Зимой мы планируем проводить активности по зимнему дрифту, а также сделать ледовый трек для мотогонок. Дальнейшее развитие получит Инженерное соревнование «Формула студент», будем увеличивать количество тест-драйвов. Важно сделать из «Игора Драйв» витрину отечественного автоспорта и всего автомобильного движения. Я бы хотел это особенно подчеркнуть, так как из-за большого фокуса на спорте мы зачастую забываем про автолюбителей, которым просто хочется поездить на своей машине. И для них у нас тоже есть целая вязанка мероприятий. Мы уже активно работаем с областной федерацией по организацию автомногоборья и слалома, сами будем проводить в межсезонье будем проводить соревнования на среднюю скорость движения. Повторюсь, наша цель – сделать автодром «Игора Драйв» точкой притяжения для абсолютно разных категорий граждан, которых объединяет техника.

Мы работаем над созданием второго фестиваля, посвященного двухколесному братству. Изначально мы хотели мотоциклы поместить в рамки GARAGE FEST, но потом поняли, что это не совсем рабочая история – будет перенасыщение программы. Мы и дальше будем продвигать и развивать GARAGE FEST в существующем формате. Также в работе автоспортивное экспо для профильной аудитории и раллийное шоу.

– Есть ли у вас какая-то профессиональная мечта?

– Мне бы очень хотелось создать и провести мероприятие, которое соберет 150 000 человек за день.

– Какой горизонт у этой мечты? Сколько нужно лет, чтобы пройти путь от 30 000 посетителей на GARAGE FEST до 150 000 за день?

– Я надеюсь, за время моей жизни. А если серьезно, то я уверен, что на отрезке 10 лет это вполне возможно. У того же GARAGE FEST есть все шансы вырасти в грандиозное мероприятие, если мы будем продолжать также усердно работать и скрупулезно подходить ко всем процессам, наращивать интерес аудитории, сохранять отношения со всеми, кто нас поддерживает. «Игора Драйв» уже в том виде, в котором она существует, способна принять такое число зрителей, а ведь комплекс не остановился в своем развитии. «Игора Драйв» сейчас и три года назад – это два разных автодрома. Это не всегда видно со стороны, но инфраструктурные изменения очень большие. Появилось колоссальное количество дополнительный въездов, входов, тоннелей, зрительской инфраструктуры – подготовленных площадок, куда подведены электричество или и вода, и электричество. Автодром естественным образом развивается.

Фото: drive-igora.ru